Când intră elevii în vacanță în februarie 2026. Primele județe care nu mai fac școală

Elevii se pregătesc de o nouă vacanță! Este vorba de vacanța de schi din 2026, care se va desfășura între 9 februarie și 1 martie, în intervale diferite de la un județ la altul, potrivit structurii anului educațional 2025-2026. Care sunt primele județe care nu mai fac școală?

Anul școlar este structurat în cinci module de învățare, fiecare fiind urmat de o perioadă de vacanță. Astfel, acum se încheie un alt modul, iar săptămâna liberă din februarie le oferă elevilor un moment de pauză înainte de ultimele module ale semestrului.

Vacanța le acordă elevilor o săptămână de respiro între modulele de cursuri, fiind gândită atât pentru relaxare și refacere, cât și pentru activități specifice sezonului rece, în funcție de opțiunile stabilite la nivel local de inspectoratele școlare.

Când intră elevii în vacanță în februarie 2026

Așa cum spuneam, vacanța de schi 2026 se va desfășura între 9 februarie și 1 martie. Stabilirea perioadei exacte de vacanță a revenit fiecărui inspectorat școlar județean, precum și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în urma unor consultări cu cadrele didactice, părinții și reprezentanții elevilor.

Astfel, seria vacanțelor de schi debutează la începutul lunii februarie. Primele județe care nu mai fac școală și au stabilit vacanța în perioada 9–15 februarie sunt Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș.

În perioada 16-22 februarie un număr semnificativ mai mare de județe intră în vacanță. În această perioadă, elevii din județele Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași se vor afla în vacanță.

Ultimul interval de vacanță de schi este programat la finalul lunii februarie și începutul lunii martie, în perioada 23 februarie – 1 martie. Elevii din Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța și Giurgiu vor avea o săptămână liberă.

