Singurul mod în care adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario din Cenei se poate întoarce la școală. Primarul comunei este vehement: „Elevii plâng în clase”

Comuna Cenei este în stare de șoc după crima care l-a răpit pe Mario Berinde. La o zi după ce minorul de 13 ani a fost eliberat, primarul a convocat de urgență Consiliul Local pentru Situații de Urgență. Oamenii sunt speriați și ezită să-și mai trimită copiii la școală. Primarul comunei a făcut declarații de ultim moment în cadrul emisiunii Dan Capatos Show.

Primarul comunei Cenei, despre ucigașul lui Mario

Primarul comunei Cenei a mărturisit, în cadrul emisiunii Dan Capatos Show de la CANCAN.ro, că elevul care i-a luat viața lui Alin Mario Berinde nu va reveni fizic la școală.

„Azi dimineață, la ora 8:00, am făcut consiliu local pentru situații de urgență, am chemat școala, IPJ-ul, i-am rugat să ne susțină mai departe cu echipaje, să meargă un echipaj de la siguranța școlară la unitatea de învățământ, DGASPC-ul. Au revenit trei echipaje de la DGASPC care consiliază copii, profesori și părinți”, a declarat primarul din Cenei.

Edilul spune că atmosfera din comună este tensionată. Elevii sunt marcați de tragedie.

„Am cerut ca minorul de 13 ani să nu vină în următoarea perioadă în localitate, pentru că părinții și așa nu trimit copiii la școală și elevii plâng în clase. Iar dacă va reveni la școală, va reveni în sistem online. Nu va mai ajunge la școală (n.r. fizic)”, a explicat acesta.

Elevul de 13 ani va face doar școală online

În ciuda temerilor din comunitate, primarul susține că nu vede un pericol iminent, dar vrea ca oamenii să se simtă protejați.

„Nu consider că este un pericol, consider că trebuie să se simtă cetățenii și copiii în siguranță. Ieri s-au speriat, au văzut camere și toate astea. Mai ales aseară, când au văzut că s-a eliberat, le era frică de faptul că vine la școală. Și atunci trebuia să le dăm o siguranță copiilor să poată să vină la școală”, a mai spus edilul.

Situația este delicată. Un microbuz care aducea 20 de elevi la cursuri a venit acum aproape gol.

„Dintr-un microbuz de 20 de persoane, noi aducem 5. Am adus azi dimineață 5 elevi”, a precizat primarul.

Întrebat despre o posibilă răzbunare a părinților lui Alin Mario, edilul a fost tranșant.

„Cred că părinții, care sunt îndurerați, au atâta conștiință să nu facă altă greșeală și ei. E cel mai bine să lase autoritățile să-și facă treaba. Într-adevăr, cel de 13 ani nu va primi nicio pedeapsă, este liber pentru că așa e legea.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”

Motivul pentru care Mario Iorgulescu a fost scos din țară, după moartea lui Dani Vicol: ”Au fost intervenții foarte mari!”