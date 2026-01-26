Acasă » Știri » Singurul mod în care adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario din Cenei se poate întoarce la școală. Primarul comunei este vehement: „Elevii plâng în clase”

Singurul mod în care adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario din Cenei se poate întoarce la școală. Primarul comunei este vehement: „Elevii plâng în clase”

De: Simona Vlad 26/01/2026 | 22:35
Tatăl criminalului de 13 ani a fost găsit
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Comuna Cenei este în stare de șoc după crima care l-a răpit pe Mario Berinde. La o zi după ce minorul de 13 ani a fost eliberat, primarul a convocat de urgență Consiliul Local pentru Situații de Urgență. Oamenii sunt speriați și ezită să-și mai trimită copiii la școală. Primarul comunei a făcut declarații de ultim moment în cadrul emisiunii Dan Capatos Show.

Primarul comunei Cenei, despre ucigașul lui Mario

Primarul comunei Cenei a mărturisit, în cadrul emisiunii Dan Capatos Show de la CANCAN.ro, că elevul care i-a luat viața lui Alin Mario Berinde nu va reveni fizic la școală.

„Azi dimineață, la ora 8:00, am făcut consiliu local pentru situații de urgență, am chemat școala, IPJ-ul, i-am rugat să ne susțină mai departe cu echipaje, să meargă un echipaj de la siguranța școlară la unitatea de învățământ, DGASPC-ul. Au revenit trei echipaje de la DGASPC care consiliază copii, profesori și părinți”, a declarat primarul din Cenei.

Edilul spune că atmosfera din comună este tensionată. Elevii sunt marcați de tragedie.

„Am cerut ca minorul de 13 ani să nu vină în următoarea perioadă în localitate, pentru că părinții și așa nu trimit copiii la școală și elevii plâng în clase. Iar dacă va reveni la școală, va reveni în sistem online. Nu va mai ajunge la școală (n.r. fizic)”, a explicat acesta.

Elevul de 13 ani va face doar școală online

În ciuda temerilor din comunitate, primarul susține că nu vede un pericol iminent, dar vrea ca oamenii să se simtă protejați.

„Nu consider că este un pericol, consider că trebuie să se simtă cetățenii și copiii în siguranță. Ieri s-au speriat, au văzut camere și toate astea. Mai ales aseară, când au văzut că s-a eliberat, le era frică de faptul că vine la școală. Și atunci trebuia să le dăm o siguranță copiilor să poată să vină la școală”, a mai spus edilul.

Situația este delicată. Un microbuz care aducea 20 de elevi la cursuri a venit acum aproape gol.

„Dintr-un microbuz de 20 de persoane, noi aducem 5. Am adus azi dimineață 5 elevi”, a precizat primarul.

Întrebat despre o posibilă răzbunare a părinților lui Alin Mario, edilul a fost tranșant.

„Cred că părinții, care sunt îndurerați, au atâta conștiință să nu facă altă greșeală și ei. E cel mai bine să lase autoritățile să-și facă treaba. Într-adevăr, cel de 13 ani nu va primi nicio pedeapsă, este liber pentru că așa e legea.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”

Motivul pentru care Mario Iorgulescu a fost scos din țară, după moartea lui Dani Vicol: ”Au fost intervenții foarte mari!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer
Știri
Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia…
Cum ar putea familia Iorgulescu să demonstreze diagnosticul lui Mario. Am aflat singurul mod: „Nu îți permite legislația din Italia”
Știri
Cum ar putea familia Iorgulescu să demonstreze diagnosticul lui Mario. Am aflat singurul mod: „Nu îți permite legislația…
Ce amendă vei plăti în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB. De când se scumpesc oficial călătoriile și abonamentele
Mediafax
Ce amendă vei plăti în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB....
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până în prezent. Soția turcului neagă că acesta ar fi ajuns acasă
Gandul.ro
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la...
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria....
Cu cât cresc prețurile la gaze de la 1 aprilie, când expiră actuala plafonare. Primele oferte apărute pe comparatorul ANRE și cât înseamnă diferența în facturi
Mediafax
Cu cât cresc prețurile la gaze de la 1 aprilie, când expiră actuala...
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel...
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până în prezent. Soția turcului neagă că acesta ar fi ajuns acasă
Gandul.ro
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia ...
Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer
Cum ar putea familia Iorgulescu să demonstreze diagnosticul lui Mario. Am aflat singurul mod: „Nu ...
Cum ar putea familia Iorgulescu să demonstreze diagnosticul lui Mario. Am aflat singurul mod: „Nu îți permite legislația din Italia”
Cum arată nasul lui Dorian Popa, la 12 zile de la intervenție. Artistul a publicat prima imagine
Cum arată nasul lui Dorian Popa, la 12 zile de la intervenție. Artistul a publicat prima imagine
De ce l-ar fi luat Gino Iorgulescu pe Mario la șpriț de la vârsta de 13 ani. Jurnalista Adina Anghelescu: ...
De ce l-ar fi luat Gino Iorgulescu pe Mario la șpriț de la vârsta de 13 ani. Jurnalista Adina Anghelescu: „Fiecare dintre noi s-ar fi putut pierde”
Ce a simțit cu adevărat Alex Honnold când a sfidat moartea în „Skyscraper Live”, pe Netflix
Ce a simțit cu adevărat Alex Honnold când a sfidat moartea în „Skyscraper Live”, pe Netflix
Adrian Norocel, prima vacanță cu “titulara oficială”! Cine e domnișoara care l-a dat peste cap
Adrian Norocel, prima vacanță cu “titulara oficială”! Cine e domnișoara care l-a dat peste cap
Vezi toate știrile
×