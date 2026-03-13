Sorana Cîrstea, apariție spectaculoasă după ce s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac. Fanii și-au dat coate când au văzut-o!

Sorana Cîrstea atrage din nou atenția printr-o apariție elegantă, la scurt timp după despărțirea de Alexandru Țiriac. Eliminată recent de la Indian Wells, sportiva profită de zilele libere petrecute în Statele Unite înainte de startul turneului Miami Open, unde se pregătește să concureze în perioada următoare.

Conform ProSport, jucătoarea română, care a părăsit competiția din California în turul al treilea, după un meci disputat cu favorita 14, Tatjana Maria, scor 7-6 (5), 4-6, 4-6, se bucură de câteva momente de relaxare. Pentru parcursul de anul acesta la Indian Wells, Cîrstea a obținut un premiu de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea, apariţie spectaculoasă

În imaginile publicate pe rețelele sociale, Sorana apare într-o rochie lungă, neagră, tip bodycon, care îi pune în valoare silueta. Ținuta, minimalistă și rafinată, are un decolteu halter ce lasă umerii și o mare parte din spate descoperite, fiind potrivită pentru evenimente elegante. Sportiva a optat pentru o coadă împletită, completând astfel look-ul.

După o relație discretă de șase ani cu fiul lui Ion Țiriac, Sorana Cîrstea a ales să se concentreze exclusiv pe carieră, mai ales în contextul în care și-a anunțat retragerea la finalul acestui sezon. Programul său competițional este încărcat, iar Alexandru Țiriac locuiește de șapte ani în Dubai, ceea ce a făcut relația dificil de menținut.

Deşi s-au despărţit, Sorana Cîrstea şi Ţiriac Jr. au rămas amici

La finalul turneului Transylvania Open, sportiva i-a mulțumit public pentru sprijinul oferit, un mesaj interpretat de mulți drept confirmarea despărțirii:

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Și domnului Țiriac pentru suportul din ultimii ani și pentru modul în care m-a încurajat”.

Cei doi au rămas în relații bune, după cum a precizat chiar jucătoarea la Cluj-Napoca.

Pentru Sorana Cîrstea urmează participarea la Miami Open, turneu unde anul trecut a ajuns până în semifinale, cea mai bună performanță a sa la această competiție. În prezent, ocupă locul 38 în clasamentul WTA.

