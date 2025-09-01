Sorana Cîrstea, jefuită în New York! Hoții i-au furat trofeul câștigat la turneul de la Cleveland

Sorana Cîrstea, jucătoarea română de tenis aflată pe locul 71 WTA, trece printr-o situație neplăcută după ce trofeul câștigat la turneul WTA 250 de la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel în care a fost cazată pe durata US Open. Incidentul a stârnit reacții rapide din partea autorităților și a conducerii hotelului.

Sorana Cîrstea a dezvăluit duminică pe rețelele de socializare că a fost victima unui furt în hotelul unde a fost cazată pe perioada US Open. Sportivei i-a fost sustras trofeul câștigat la turneul WTA 250 de la Cleveland, unul dintre cele mai recente succese din cariera sa.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală! Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris jucătoarea pe Instagram.

Autoritățile americane au deschis o anchetă

Autoritățile americane au deschis rapid o anchetă. Directorul hotelului subliniază că personalul tratează furtul trofeului cu maximă seriozitate și că menține o comunicare constantă cu Sorana Cîrstea pentru a clarifica situația. Ancheta este supravegheată de șeful securității, un fost detectiv cu experiență, ceea ce arată că hotelul a alocat resurse specializate pentru a rezolva problema.

În același timp, se evidențiază angajamentul conducerii hotelului de a coopera pe deplin cu sportiva până la soluționarea incidentului și recuperarea trofeului pe care l-a câștigat tenismena.

„Suntem în strânsă legătură cu stimatul nostru oaspete în privința obiectului raportat ca dispărut. Directorul nostru de siguranță și securitate, un fost detectiv NYPD, supervizează personal ancheta. Tratăm problema cu cea mai mare seriozitate și continuăm să colaborăm direct cu doamna Cirstea”, a spus directorul general al hotelului, Simon Chapman, într-un interviu pentru CBS Sports.

CITEȘTE ȘI: Sorana Cîrstea nu se uită la bani! Ce achiziție de 200.000 de euro a făcut: „Bună, frumoaso”

Au încercat o ”românească”, dar s-au făcut de tot râsul! Cum au vrut să fure 2 românce dintr-un LIDL din UK