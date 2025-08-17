Au încercat o ”românească”, dar s-au făcut de tot râsul! Cum au vrut să fure 2 românce dintr-un LIDL din UK

Două femei surprinse la furat într-un supermarket Lidl din Marea Britanie, imaginile au devenit virale online. Iată ce au putut să fure cele două!

Un incident petrecut într-un supermarket Lidl din Marea Britanie a atras atenția opiniei publice internaționale, după ce două femei au fost surprinse încercând să sustragă produse ascunse în haine. Întregul moment a fost filmat și distribuit ulterior pe rețelele de socializare, unde a generat reacții puternice și un val uriaș de vizualizări.

Cum au vrut să fure două românce dintr-un LIDL din UK

Înregistrarea arată cum cele două femei sunt oprite la ieșirea din magazin și puse să își scoată bunurile ascunse. Filmul surprinde cu claritate modul în care produsele erau dosite în geci, buzunare și pantaloni. Printre articolele găsite asupra lor se aflau bunuri de igienă personală și produse de curățenie, precum absorbante, tablete pentru mașina de spălat vase, saci de detergent și mai multe deodorante de același tip.

Deși fapta în sine nu este una neobișnuită pentru agenții de pază din marile lanțuri comerciale, ceea ce a transformat situația într-un fenomen viral a fost expunerea întregului moment pe platformele online. Filmarea a strâns în doar câteva zile peste 2,5 milioane de vizualizări, fiind distribuită pe Instagram și TikTok de numeroși utilizatori.

Ceea ce pentru angajații magazinului a reprezentat o simplă tentativă de furt a devenit în mediul digital un exemplu de comportament considerat rușinos și stânjenitor. Reacțiile internauților au fost rapide, iar numeroase comentarii au pus accent pe faptul că produsele au fost apoi returnate pe raft, detaliu care a accentuat sentimentul de neplăcere al privitorilor.

„Totul se duce înapoi pe rafturi. Vai!”, „Nici măcar nu au rușine”, „Cum fac oamenii, de fapt, asta?”, sunt unele mesaje transmise de internauți.

Incidentul ridică însă și întrebări mai complexe legate de fenomenul furturilor din magazine și de modul în care acestea sunt tratate public. În Marea Britanie, ca și în alte state europene, furturile minore din supermarketuri sunt frecvent întâlnite, iar lanțurile de magazine sunt nevoite să investească constant în sisteme de supraveghere și personal de securitate. Creșterea prețurilor la produsele de bază, dar și situațiile financiare dificile ale unor persoane contribuie la multiplicarea acestor cazuri.

