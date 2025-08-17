Acasă » Știri » Au încercat o ”românească”, dar s-au făcut de tot râsul! Cum au vrut să fure 2 românce dintr-un LIDL din UK

Au încercat o ”românească”, dar s-au făcut de tot râsul! Cum au vrut să fure 2 românce dintr-un LIDL din UK

De: Anca Chihaie 17/08/2025 | 09:40
Au încercat o ”românească”, dar s-au făcut de tot râsul! Cum au vrut să fure 2 românce dintr-un LIDL din UK
Foto: captură TikTok

Două femei surprinse la furat într-un supermarket Lidl din Marea Britanie, imaginile au devenit virale online. Iată ce au putut să fure cele două!

Un incident petrecut într-un supermarket Lidl din Marea Britanie a atras atenția opiniei publice internaționale, după ce două femei au fost surprinse încercând să sustragă produse ascunse în haine. Întregul moment a fost filmat și distribuit ulterior pe rețelele de socializare, unde a generat reacții puternice și un val uriaș de vizualizări.

Cum au vrut să fure două românce dintr-un LIDL din UK

Înregistrarea arată cum cele două femei sunt oprite la ieșirea din magazin și puse să își scoată bunurile ascunse. Filmul surprinde cu claritate modul în care produsele erau dosite în geci, buzunare și pantaloni. Printre articolele găsite asupra lor se aflau bunuri de igienă personală și produse de curățenie, precum absorbante, tablete pentru mașina de spălat vase, saci de detergent și mai multe deodorante de același tip.

Deși fapta în sine nu este una neobișnuită pentru agenții de pază din marile lanțuri comerciale, ceea ce a transformat situația într-un fenomen viral a fost expunerea întregului moment pe platformele online. Filmarea a strâns în doar câteva zile peste 2,5 milioane de vizualizări, fiind distribuită pe Instagram și TikTok de numeroși utilizatori.

Horoscopul săptămânii 18-24 august 2025. Surprize neașteptate pentru aceste zodii
Horoscopul săptămânii 18-24 august 2025. Surprize neașteptate pentru aceste zodii
Zodia care se află sub „STEAUA ascensiunii” în săptămâna 17-23 august 2025, însă riscă conflicte destul de „dure”
Zodia care se află sub „STEAUA ascensiunii” în săptămâna 17-23 august 2025, însă...

Ceea ce pentru angajații magazinului a reprezentat o simplă tentativă de furt a devenit în mediul digital un exemplu de comportament considerat rușinos și stânjenitor. Reacțiile internauților au fost rapide, iar numeroase comentarii au pus accent pe faptul că produsele au fost apoi returnate pe raft, detaliu care a accentuat sentimentul de neplăcere al privitorilor.

„Totul se duce înapoi pe rafturi. Vai!”,  „Nici măcar nu au rușine”, „Cum fac oamenii, de fapt, asta?”, sunt unele mesaje transmise de internauți.

@orson0910 £365 for all of that #stealin #ho #fyp ♬ original sound – orson

Incidentul ridică însă și întrebări mai complexe legate de fenomenul furturilor din magazine și de modul în care acestea sunt tratate public. În Marea Britanie, ca și în alte state europene, furturile minore din supermarketuri sunt frecvent întâlnite, iar lanțurile de magazine sunt nevoite să investească constant în sisteme de supraveghere și personal de securitate. Creșterea prețurilor la produsele de bază, dar și situațiile financiare dificile ale unor persoane contribuie la multiplicarea acestor cazuri.

Citește și: DANI MOCANU, UN PERSONAJ CELEBRU ÎN BAZARELE DIN ISTANBUL. CE ALTE VEDETE DIN ROMÂNIA MAI AU POZELE PUSE ÎN MAGAZINELE TURCEȘTI. VIDEO

Tags:
Iți recomandăm
A ignorat steagul roșu și a murit înecat la Jupiter, de Sfânta Marie! Lanț uman pentru salvarea altor 2 persoane
Știri
A ignorat steagul roșu și a murit înecat la Jupiter, de Sfânta Marie! Lanț uman pentru salvarea altor…
Mihai Fîntână a murit într-un accident în Italia! Românul de doar 32 de ani n-a mai avut nicio șansă
Știri
Mihai Fîntână a murit într-un accident în Italia! Românul de doar 32 de ani n-a mai avut nicio…
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
Mediafax
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
Horoscopul săptămânii 18-24 august 2025. Surprize neașteptate pentru aceste zodii
Gandul.ro
Horoscopul săptămânii 18-24 august 2025. Surprize neașteptate pentru aceste zodii
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a...
Care a fost cu adevărat primul automobil românesc sută la sută. Nu este vorba despre Dacia
Adevarul
Care a fost cu adevărat primul automobil românesc sută la sută. Nu este...
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
Digi24
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Mediafax
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Parteneri
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la...
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Click.ro
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele...
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
WOWBiz.ro
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de...
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
Antena 3
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit...
Nămol refolosit și lipsit de proprietăți terapeutice este vândut pe plaje ca remediu miraculos. Avertismentul specialiștilor
Digi 24
Nămol refolosit și lipsit de proprietăți terapeutice este vândut pe plaje ca remediu miraculos. Avertismentul...
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două întrebări esențiale și implicațiile răspunsului la ele
Digi24
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două întrebări esențiale și implicațiile răspunsului la ele
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj...
Elena Udrea și familia ei, la un pas de a fi atacați de urs, în Sinaia! Cine le-a sărit în ajutor
kanald.ro
Elena Udrea și familia ei, la un pas de a fi atacați de urs, în...
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat...
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
kfetele.ro
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua...
Alertă sanitară! Doi oameni au murit după ce ar fi consumat brânzeturi contaminate cu o bacterie extrem de periculoasă! Alimentele, retrase de urgență de pe piață
WOWBiz.ro
Alertă sanitară! Doi oameni au murit după ce ar fi consumat brânzeturi contaminate cu o...
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
observatornews.ro
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că...
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din august
go4it.ro
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din...
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Milionarul care a decis să își predea afacerea angajaților. Personalul va încasa profiturile și se va ocupa și de conducerea firmei
Fanatik.ro
Milionarul care a decis să își predea afacerea angajaților. Personalul va încasa profiturile și se...
Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă pentru a deține controlul pe piața neagră a țigărilor electronice
Fanatik.ro
Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă...
A murit marele prezentator TV. A fost supranumit regele televiziunii. Era o legendă
Capital.ro
A murit marele prezentator TV. A fost supranumit regele televiziunii. Era o legendă
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
Romania TV
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Cea mai iubită actriță ne-a părăsit. S-a stins o mare stea a televiziunii. Personajul ei va rămâne memorabil
Capital.ro
Cea mai iubită actriță ne-a părăsit. S-a stins o mare stea a televiziunii. Personajul ei...
Exclusiv. Ce pași urmezi dacă ai făcut o plată greșită din contul bancar. Banca nu te poate ajuta în orice situație
evz.ro
Exclusiv. Ce pași urmezi dacă ai făcut o plată greșită din contul bancar. Banca nu...
Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui VEGETAL! „Tot mai multe semne de întrebare...”
Gandul.ro
Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui VEGETAL! „Tot mai multe semne de întrebare...”
Aveţi o pensie nesimţită? Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat!
as.ro
Aveţi o pensie nesimţită? Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
radioimpuls.ro
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe...
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri
Fanatik.ro
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului...
Ce s-a ales de un tânăr care a câștigat aproape 5 milioane de euro la loto. „Părinții mi-au spus că nu mai sunt binevenit în familie”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de un tânăr care a câștigat aproape 5 milioane de euro la...
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Yellow News
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A ignorat steagul roșu și a murit înecat la Jupiter, de Sfânta Marie! Lanț uman pentru salvarea ...
A ignorat steagul roșu și a murit înecat la Jupiter, de Sfânta Marie! Lanț uman pentru salvarea altor 2 persoane
Mihai Fîntână a murit într-un accident în Italia! Românul de doar 32 de ani n-a mai avut nicio șansă
Mihai Fîntână a murit într-un accident în Italia! Românul de doar 32 de ani n-a mai avut nicio șansă
Andrei Lemnaru l-a amenințat cu bătaia pe Teo, după ce a văzut ce a făcut cu Ella: ”Cât e de ...
Andrei Lemnaru l-a amenințat cu bătaia pe Teo, după ce a văzut ce a făcut cu Ella: ”Cât e de mare…”
Ea este Riana, tânăra cântăreață care a murit în accidentul din Bocșa. Avea doar 21 de ani
Ea este Riana, tânăra cântăreață care a murit în accidentul din Bocșa. Avea doar 21 de ani
Alina Eremia a avut 7 torturi la nuntă! Imagini rare de la nunta cu Edy Barbu
Alina Eremia a avut 7 torturi la nuntă! Imagini rare de la nunta cu Edy Barbu
Test IQ doar pentru genii | Există 5 diferențe între cele două imagini și doar cei mai inteligenți ...
Test IQ doar pentru genii | Există 5 diferențe între cele două imagini și doar cei mai inteligenți le descoperă în 23 secunde
Vezi toate știrile
×