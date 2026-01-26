Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul

Noi detalii zguduitoare ies la iveală în cazul uciderii lui Mario Berinde (15 ani). Tatăl criminalului de 13 ani, care ar fi participat la omor, ascunde fapte penale grave, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza că ar fi știut de crima comisă de fiul său minor.

Bărbatul, supranumit ”Zoro”, a fost găsit ascuns împreună cu fiul său în podul unei case dintr-un sat vecin. Sătenii, revoltați, au sunat imediat autoritățile, iar jandarmii au intervenit și i-au scos din locuință. Minorul de 13 ani a fost ulterior internat într-un centru special, deoarece nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal.

CANCAN.RO a aflat că tatăl minorului are un trecut penal bogat și este recidivist. Ultima faptă înregistrată a fost conducerea unui vehicul fără permis, în urmă cu doar câteva luni, pentru care se află în prezent în proces la Judecătoria Timișoara. Având în vedere recidiva, riscă între 1 și 5 ani de închisoare!

Crimă premeditată: răzbunare cu sânge rece

Surse neoficiale susțin că și mama băiatului ar avea, de asemenea, un trecut violent. Aceasta este acuzată că ar fi încercat să omoare, în urmă cu mai mulți ani, un bărbat mai în vârstă. Acum, anchetatorii cercetează dacă tatăl și mama minorului au fost complici sau doar au tăinuit această faptă. Mai ales că nenorocirea a avut loc în curtea casei lor.

Procurorii spun că asasinarea lui Mario a fost planificată timp de o lună. Minorul de 13 ani a declarat că cei doi colegi mai mari îl invidiau pe Mario pentru bunurile sale materiale, cum ar fi o trotinetă electrică și un ATV. La rândul lor, agresorii susțin că Mario i-ar fi terorizat multă vreme, amenințându-i și lovindu-i în repetate rânduri, ceea ce ar fi motivat răzbunarea.

În seara de luni, 19 ianuarie, Mario a fost convins să meargă la casa băiatului de 13 ani, sub pretextul prezentării ATV-ului. La fața locului, unul dintre adolescenți, cel de 15 ani, l-ar fi lovit cu toporul, iar minorul de 13 ani ar fi intervenit cu un cuțit. Ulterior, l-au chemat pe cel de-al treilea coleg pentru a scăpa de cadavru.

Ultimele imagini surprinse de o cameră de supraveghere îl arată pe Mario pe drumul său către cei care aveau să-i devină călăi.

CITEȘTE ȘI: Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum