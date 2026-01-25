Gestul bizar făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei

Deși inițial mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Alin Mario Berinde și-a susținut public copilul, atitudinea acesteia pare să se fi schimbat radical chiar în ziua înmormântării adolescentului. Gesturile sale din mediul online au atras atenția și au fost interpretate de mulți drept o încercare de a se distanța de propriul fiu, pe fondul valului uriaș de reacții negative venite din partea opiniei publice.

Un alt aspect care a stârnit controverse este faptul că femeia a refuzat realizarea unei expertize psihologice pentru copilul de 13 ani. Potrivit anchetatorilor, minorul nu poate fi nici cercetat penal, deoarece nu a împlinit vârsta legală de 14 ani, prag minim prevăzut de lege pentru răspunderea penală.

În ziua funeraliilor, mama suspectului a făcut un gest neașteptat: și-a șters fotografia de profil de pe rețelele sociale și a eliminat toate imaginile recente în care apărea alături de fiul ei. De asemenea, contul său de TikTok, unde anterior postase mesaje controversate, a fost setat pe privat.

Internauții au răbufnit

Cu toate acestea, utilizatorii nu s-au oprit din a-și exprima furia și au continuat să lase comentarii la postările mai vechi, unele de acum câțiva ani, semn că reacțiile publice nu pot fi șterse la fel de ușor precum conținutul din online.

„Lasă că fiu-tu a fost în stare să omoare un copil pentru faptul că avea bani Mario. Să vă ferească Dumnezeu ce simte mama lui Mario. Nu te poți numi mama dacă ai crescut așa bestie de copil”, „Ai muncit să creați un criminal?!”, „Nu poți să te numești „mamă” doar pentru că ai dat naștere unor copii pe care n-ai fost în stare să-i ții în frâu”, „Se vede ce educație i-ai dat… impresii de „șmecher” și a ajuns un criminal diabolic…”, „Ai crescut și educat un monstru”, sunt o parte dintre comentariile primite de mama băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Alin Mario Berinde.

Alin Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum de sute de persoane. Familia, prietenii și chiar oameni care nu l-au cunoscut personal s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a cere dreptate. Tragedia a stârnit revoltă publică și s-a făcut inclusiv o petiție dedicată autorităților pentru ca legea să fie schimbată pentru ca băiatul de 13 ani să poată fi cercetat penal și să răspundă pentru faptele sale.

