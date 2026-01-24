Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum

Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus pe ultimul drum de familie și apropiați. La ceremonia de înmormântare a fost prezent și tatăl băiatului, adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine.

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreaga țară. Tânărul a fost ucis cu bestialitate de doi adolescenți în vârstă de 13 și 15 ani. A fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă și cu un cuțit.

Cum a încercat adolescentul de 13 ani să își ascundă fapta

Primele rezultate ale autopsiei au că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență, iar ancheta este în desfășurare pentru a se stabili exact modul în care s-a produs atacul.

De asemenea, în cadrul investigației au fost analizate și discuțiile dintre victimă și unul dintre adolescenții implicați. Un schimb de mesaje purtat înainte de crimă a fost adus în atenție, iar potrivit informațiilor apărute, adolescentul de 13 ani l-a întrebat pe Mario unde este, desi știa că acesta este mort, sperând cel mai probabil să își ascundă fapta.

Tatăl lui Mario, răpus de durere la înmormântare

Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum în localitatea natală, iar imaginile surprinse sunt copleșitoare.

La ceremonia de înmormântare a fost prezent și tatăl băiatului, care a fost adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine, pentru a-și putea lua rămas-bun de la fiul său. În momentul în care a ajuns în fața casei, bărbatul a izbucnit în lacrimi vizibil marcat de tragedia care i-a distrus familia. Bărbatul a fost condamnat în urmă cu câțiva ani la închisoare, iar la finalul anului 2025 a fost trimis în judecată într-un alt dosar, în care este acuzat de furt.

La funeralii a fost prezentă și o escortă de motociclete, organizată de Asociația Moto Hells Angels. Președintele organizației, Sorin Stanca, a declarat că membrii asociației au fost contactați de familia băiatului.

„Un destin frânt brutal și mult prea repede. Am fost contactați de familia băiatului și vom fi prezenți sâmbătă cu o escortă de motociclete pentru ultimul lui drum pământesc”, a transmis Sorin Stanca pe pagina sa de Facebook.

Ancheta în acest caz continuă, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile tragediei care a zguduit România.

