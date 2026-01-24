Acasă » Știri » Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum

Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum

De: Maria Iancu 24/01/2026 | 16:12
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus pe ultimul drum de familie și apropiați. La ceremonia de înmormântare a fost prezent și tatăl băiatului, adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine.

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreaga țară. Tânărul a fost ucis cu bestialitate de doi adolescenți în vârstă de 13 și 15 ani. A fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă și cu un cuțit.

Cum a încercat adolescentul de 13 ani să își ascundă fapta

Primele rezultate ale autopsiei au că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență, iar ancheta este în desfășurare pentru a se stabili exact modul în care s-a produs atacul.

De asemenea, în cadrul investigației au fost analizate și discuțiile dintre victimă și unul dintre adolescenții implicați. Un schimb de mesaje purtat înainte de crimă a fost adus în atenție, iar potrivit informațiilor apărute, adolescentul de 13 ani l-a întrebat pe Mario unde este, desi știa că acesta este mort, sperând cel mai probabil să își ascundă fapta.

Tatăl lui Mario, răpus de durere la înmormântare

Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum în localitatea natală, iar imaginile surprinse sunt copleșitoare.

La ceremonia de înmormântare a fost prezent și tatăl băiatului, care a fost adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine, pentru a-și putea lua rămas-bun de la fiul său. În momentul în care a ajuns în fața casei, bărbatul a izbucnit în lacrimi vizibil marcat de tragedia care i-a distrus familia. Bărbatul a fost condamnat în urmă cu câțiva ani la închisoare, iar la finalul anului 2025 a fost trimis în judecată într-un alt dosar, în care este acuzat de furt.

Tatăl lui Mario, distrus de durere la înmormântare

La funeralii a fost prezentă și o escortă de motociclete, organizată de Asociația Moto Hells Angels. Președintele organizației, Sorin Stanca, a declarat că membrii asociației au fost contactați de familia băiatului.

„Un destin frânt brutal și mult prea repede. Am fost contactați de familia băiatului și vom fi prezenți sâmbătă cu o escortă de motociclete pentru ultimul lui drum pământesc”, a transmis Sorin Stanca pe pagina sa de Facebook.

Ancheta în acest caz continuă, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile tragediei care a zguduit România.

CITEȘTE ȘI: Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice

NU RATA: Prima reacție a familiei lui Mario Alin din Cenei, după ce a fost găsit mort. Bunica băiatului e devastată

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro. Este complet mobilată și utilată
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro. Este complet mobilată și…
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Știri
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc...
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri...
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev...
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
Prosport.ro
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Povestea Corvette-ului găsit de scafandrii într-un lac din Florida
Promotor.ro
Povestea Corvette-ului găsit de scafandrii într-un lac din Florida
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro. Este complet mobilată ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro. Este complet mobilată și utilată
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Test de logică | Câte diferențe puteți găsi între cei doi căței din imagine?
Test de logică | Câte diferențe puteți găsi între cei doi căței din imagine?
BANCUL ZILEI | „Ajutor! A intrat pisica în casă”
BANCUL ZILEI | „Ajutor! A intrat pisica în casă”
Singurul animal nemuritor din lume. Creatura care refuză moartea și poate trăi veșnic
Singurul animal nemuritor din lume. Creatura care refuză moartea și poate trăi veșnic
Cele 2 legume care trebuie evitate în luna februarie. Sunt preferatele românilor
Cele 2 legume care trebuie evitate în luna februarie. Sunt preferatele românilor
Vezi toate știrile
×