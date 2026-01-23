Acasă » Știri » Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice

Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice

De: Simona Vlad 23/01/2026 | 18:40
Crima care a șocat o țară întreagă. Mario, un copil, a fost ucis cu propria armă. Ancheta scoate la iveală detalii greu de digerat. Iar tot mai multe probe indică faptul că atacul ar fi fost plănuit. Ba mai mult, primele date din anchetă arată că adolescentul care a comis crima ar fi fost drogat. CANCAN.ro are toate detaliile!

Totul s-a petrecut după ce băiatul de 13 ani i-ar fi smuls cuțitul din borsetă. Lovitura finală a fost dată chiar cu acea armă. Necropsia arată că Mario a fost înjunghiat de mai multe ori. Ultima lovitură i-a fost fatală. Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat în momentul în care a recurs la gestul extrem, analizele confirmând că în corpul său au fost găsite substanțe interzise.

Date șoc! Adolescentul de 13 ani ar fi fost drogat când a comis fapta

Surse din anchetă susțin că minorul de 13 ani era sub influența substanțelor interzise în momentul atacului. Deși este indicat drept autor al loviturii decisive, el nu răspunde penal. Legea din România prevede că minorii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală.

Alți doi adolescenți, ambii de 15 ani, sunt arestați preventiv. Ei sunt acuzați de omor. Au cerut să fie plasați în arest la domiciliu, însă magistrații le-au respins solicitarea.

În timpul căutărilor, la două zile după dispariția lui Mario, unul dintre suspecți ar fi participat la acțiuni alături de familie și apropiați. Un tânăr de 21 de ani, audiat ca martor, spune că l-a văzut pe băiatul de 13 ani la scurt timp după crimă, când ar fi încercat să scape de probe.

Protecția Copilului a decis ca minorul de 13 ani să nu mai frecventeze cursurile fizic timp de șase luni. Autoritățile iau în calcul inclusiv măsuri suplimentare, în funcție de evaluările care vor urma.

Revoltă în rândul românilor, oamenii cer scăderea vârstei răspunderii penale

Între timp, revolta crește. O petiție online pentru modificarea legii a strâns deja mii de semnături. Inițiatorii cer scăderea vârstei răspunderii penale la 10 ani pentru crimele violente, dacă discernământul este dovedit prin expertize.

În alte state europene, limita este diferită. În Marea Britanie, răspunderea pentru crimă începe de la 10 ani. În Cipru, Olanda și Belgia, pragul este 12 ani.

Mario va fi condus pe ultimul drum mâine, la ora 13:00. O comunitate întreagă rămâne cu întrebări și cu o durere care nu se va stinge prea curând.

