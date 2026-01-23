Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit adolescentul din Cenei, înainte să fie ucis

Alin Mario avea doar 15 ani când viața i-a fost curmată brutal de doi adolescenți pe care îi considera prieteni. Crima este una infiorătoare, mai ales că planul a fost pus la cale în urmă cu ceva timp și s-a încercat ascunderea faptei. Au ieșit la iveală ultimele mesaje pe care le-a publicat pe rețelele de socializare, dar si o conversație bizară pe care a avut-o cu un prieten apropiat.

Alin Mario, un adolescent de doar 15 ani, a fost ucis cu sânge rece de doi băieți cu vârste de 13 și 15 ani. Cazul a șocat nu doar prin violența extremă a faptei, ci și prin detaliile dureroase care au ieșit la iveală ulterior, inclusiv mesajele lăsate de băiat pe rețelele sociale, ce par astăzi un strigăt de ajutor ignorat.

Cu puțin timp înainte de moarte, tânărul își exprima dezamăgirea față de cei pe care îi considera prieteni, fără să știe că urma să fie trădat în cel mai cumplit mod posibil.

„Lupt cu voi față în față, că nu am decât o viață și fac ce vreau cu ea/Dumnezeu mi-a dat norocul, de-oi muri, nu îmi luați locul, oricât ați încerca”, este mesajul scris de Mario pe TikTok, înainte de a fi ucis.

Elevul în vârstă de 15 ani a scris pe rețelele de socializare că prietenii lui l-au trăsat, dar urmează să plătească. În anul 2025 el a avut parte de mai multe lecții care i-au fost de ajutor.

„M-au lăsat boschetar pe străzi prietenii mei. S-au tirat, au fugit / Nimic nu rămâne neplătit, iar prețul nu este întotdeauna banul/ Anul 2025 mi-a demonstrat că nu toți prietenii sunt de fapt prieteni”, sunt o parte dintre textele publicate de băiatul de 15 ani.

Pe lângă mesajele publicate pe rețelele de socializare, Alin Mario a transmis un mesaj suspect unui prieten și pare că și-a prevestit moartea. Băiatul de 15 ani i-a spus „să nu-l uite”, iar prietenul său i-a răspuns „cum să te uit?”.

Potrivit informațiilor din anchetă, Alin Mario a fost ademenit într-o curte de către cei doi băieți, unde a fost atacat cu o violență extremă, folosindu-se obiecte periculoase. După comiterea faptei, agresorii au încercat să ascundă crima, îngropând trupul adolescentului.

