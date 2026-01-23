Acasă » Știri » Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit adolescentul din Cenei, înainte să fie ucis

Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit adolescentul din Cenei, înainte să fie ucis

De: Andreea Stăncescu 23/01/2026 | 18:08
Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit adolescentul din Cenei, înainte să fie ucis
Sursa foto: social media/freepik

Alin Mario avea doar 15 ani când viața i-a fost curmată brutal de doi adolescenți pe care îi considera prieteni. Crima este una infiorătoare, mai ales că planul a fost pus la cale în urmă cu ceva timp și s-a încercat ascunderea faptei. Au ieșit la iveală ultimele mesaje pe care le-a publicat pe rețelele de socializare, dar si o conversație bizară pe care a avut-o cu un prieten apropiat.

Alin Mario, un adolescent de doar 15 ani, a fost ucis cu sânge rece de doi băieți cu vârste de 13 și 15 ani. Cazul a șocat nu doar prin violența extremă a faptei, ci și prin detaliile dureroase care au ieșit la iveală ulterior, inclusiv mesajele lăsate de băiat pe rețelele sociale, ce par astăzi un strigăt de ajutor ignorat.

Cu puțin timp înainte de moarte, tânărul își exprima dezamăgirea față de cei pe care îi considera prieteni, fără să știe că urma să fie trădat în cel mai cumplit mod posibil.

„Lupt cu voi față în față, că nu am decât o viață și fac ce vreau cu ea/Dumnezeu mi-a dat norocul, de-oi muri, nu îmi luați locul, oricât ați încerca”, este mesajul scris de Mario pe TikTok, înainte de a fi ucis.

Elevul în vârstă de 15 ani a scris pe rețelele de socializare că prietenii lui l-au trăsat, dar urmează să plătească. În anul 2025 el a avut parte de mai multe lecții care i-au fost de ajutor.

„M-au lăsat boschetar pe străzi prietenii mei. S-au tirat, au fugit / Nimic nu rămâne neplătit, iar prețul nu este întotdeauna banul/ Anul 2025 mi-a demonstrat că nu toți prietenii sunt de fapt prieteni”, sunt o parte dintre textele publicate de băiatul de 15 ani.

Pe lângă mesajele publicate pe rețelele de socializare, Alin Mario a transmis un mesaj suspect unui prieten și pare că și-a prevestit moartea. Băiatul de 15 ani i-a spus „să nu-l uite”, iar prietenul său i-a răspuns „cum să te uit?”.

Potrivit informațiilor din anchetă, Alin Mario a fost ademenit într-o curte de către cei doi băieți, unde a fost atacat cu o violență extremă, folosindu-se obiecte periculoase. După comiterea faptei, agresorii au încercat să ascundă crima, îngropând trupul adolescentului.

CITEȘTE ȘI: Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor al colegilor de clasă în memoria lui

Când va fi înmormântat Alin, elevul ucis de colegii lui minori. Comuna Cenei din Timiș se pregătește să îl conducă pe ultimul drum

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”
Știri
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice
Știri
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem.…
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre...
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei,...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au ...
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice
Doliu în lumea filmului! A murit actrița Adela Gleijer
Doliu în lumea filmului! A murit actrița Adela Gleijer
Bancul de weekend | „Profită de mine!”
Bancul de weekend | „Profită de mine!”
Unde a fost surprins fostul tenismen după divorțul de Ioana Năstase? Ilie Năstase nu renunță la ...
Unde a fost surprins fostul tenismen după divorțul de Ioana Năstase? Ilie Năstase nu renunță la stilul care l-a consacrat
Ce rată plătești la un credit de 5.000 de euro pe 5 ani. Cât plătești în total
Ce rată plătești la un credit de 5.000 de euro pe 5 ani. Cât plătești în total
Vezi toate știrile
×