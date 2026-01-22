Acasă » Știri » Când va fi înmormântat Alin, elevul ucis de colegii lui minori. Comuna Cenei din Timiș se pregătește să îl conducă pe ultimul drum

De: David Ioan 22/01/2026 | 19:14
Familia lui Alin, elevul din comuna Cenei, ucis de colegii săi, a anunțat detaliile legate de priveghiul și înmormântarea adolescentului ucis în comuna Cenei, județul Timiș.

Comunitatea se pregătește să își ia rămas bun de la băiatul de 15 ani, a cărui moarte a șocat întreaga zonă.

Anchetatorii au stabilit că Alin a fost ucis cu brutalitate, într-un mod premeditat, iar trupul său a fost descoperit îngropat în curtea unuia dintre suspecți. Descoperirea a fost făcută de polițiști luni, după mai multe zile de căutări.

Familia adolescentului a trăit momente de disperare după ce mama sa a anunțat dispariția la poliție cu două zile înainte de crimă. Femeia a sperat până în ultima clipă că fiul ei va fi găsit în viață, însă ancheta a dus la o concluzie tragică.

Rudele și apropiații se pregătesc acum pentru ceremonia funerară. O rudă a familiei a transmis public că priveghiul va avea loc vineri, 23 ianuarie, la capela din Cenei, iar înmormântarea este programată pentru sâmbătă, 24 ianuarie, începând cu ora 13:00, la cimitirul din localitate.

„Cu durere în suflet, vă anunțăm că priveghiul va avea loc vineri, 23.01.2026, la capela din Cenei, iar slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 24.01.2026, la ora 13:00, la cimitirul din Cenei. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris o rudă a tânărului decedat, pe Facebook.

În paralel, ancheta continuă, iar pe lista suspecților se află doi adolescenți de 13 și 15 ani. Potrivit informațiilor apărute, un al treilea băiat, prieten apropiat atât cu victimă, cât și cu cei doi suspecți, ar fi avut un rol secundar, fiind acuzat că i-ar fi ajutat.

Mama celui din urmă a declarat că fiul ei ar fi fost influențat de ceilalți și că nu a participat la agresiune, ci a ajuns la fața locului după ce Mario era deja mort. Femeia a explicat că băiatul ei a intrat într-o situație pe care nu a știut să o gestioneze.

„Când a ajuns acolo, băiatul era deja mort. A fost sunat de către prietenii lui și deja era mort. S-a panicat, nu a mai știut ce să facă, i-a fost frică să spună. Regretă foarte mult, au fost prieteni. A intrat într-o cauză în care nu trebuia să intre, a fost influențat. Au fost cei mai buni prieteni, de nedespărțit. Înțeleg și durerea părinților și le transmit condoleanțe, îmi pare foarte rău, regret foarte mult. L-am văzut puțin mai agitat, dar acesta era felul lui”, a mărturisit mama complicelui, pentru Tele Nova Europa.

