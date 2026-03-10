Dan Negru a răbufnit după ce a vizitat un loc istoric din apropierea Castelului Bran: ”Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”

Prezentatorul TV, Dan Negru, a postat recent pe rețelele de socializare un videoclip în care semnalează starea în care se află zona din jurul Capelei Inimii Reginei Maria, aflată în apropierea celebrului Castelul Bran. În imagini, acesta prezintă locul, vorbește despre importanța istorică a capelei și atrage atenția asupra degradării spațiului din jur.

Videoclipul începe chiar din apropierea monumentului, unde Dan Negru vorbește despre motivul pentru care a ales acest loc.

„Dacă tot a fost 8 martie, vă spun imediat ce-i cu dărăpănătura asta din spatele meu. Nu știu dacă se vede acolo Castelul Bran. Să vă arăt Capela Inimii Reginei Maria, una dintre femeile importante ale istoriei noastre”, și-a început vedeta mesajul.

Ulterior, Dan Negru prezintă starea terenului din jurul capelei și mărturisește că vizitatorii se lovesc de multe probleme când ajung în zonă.

„Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici.”

Capela Inimii reginei Maria, în paragină

Monumentul a fost ridicat de Principesa Ileana a României, fiica Regina Maria a României, cu scopul de a păstra vie memoria mamei sale. În videoclip, prezentatorul TV amintește chiar de acest detaliu:

„Principesa Ileana a ctitorit capela, o copie fidelă a celei de la Balcic.”

Dan Negru nu ratează să treacă în revistă și o pagină mai puțin cunoscută din istoria locului. El susține că această construcție are valoare arhitecturală și spirituală și a fost ridicată în stil bizantin.

„Prin locurile astea lăsate în paragină, a trecut și Arsenie Boca. Principesa Ileana i-a cerut lui Arsenie Boca să sfințească mica bisericuță aflată lângă Castelul Bran. Construită în stil bizantin, capela asta e o mărturie a arhitecturii religioase, dar uite ce e în jurul ei, uite cum arată azi.”

Clipul publicat în mediul online a generat numeroase reacții din partea internauților. Mulți dintre ei și-au exprimat indignarea față de starea în care se află zona din jurul capelei și au cerut autorităților sau administratorilor domeniului să acorde mai multă atenție acestui loc încărcat de istorie.

CITEȘTE ȘI: Scandalurile din România care au ținut prima pagină a tabloidelor. Din prieteni apropiați s-au transformat în dușmani!

Iulia Albu, primele declarații după ce s-a împăcat cu Mike. Vrea să-l facă tătic: ”Nu mi-au plăcut niciodată bărbații prea sensibili”