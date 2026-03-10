Acasă » Știri » Iulia Albu, primele declarații după ce s-a împăcat cu Mike. Vrea să-l facă tătic: ”Nu mi-au plăcut niciodată bărbații prea sensibili”

De: Anca Chihaie 10/03/2026 | 13:23
Creatoarea de modă Iulia Albu se pregătește să facă un pas important în viața sa personală. După ani plini de provocări și momente tensionate în viața sentimentală, vedeta pare să fi găsit echilibrul pe care și-l dorea și și-a propus să devină mamă pentru a doua oară. Partenerul ei actual, Mike, se află acum în centrul acestor planuri de viitor, iar cuplul se concentrează pe consolidarea relației și pe construirea unei familii împreună.

Ultimii ani au fost marcați de schimbări semnificative în viața Iuliei Albu. După despărțirea de fostul soț, designerul Mihai Albu, cu care a fost căsătorită timp de opt ani, Iulia a reușit să își refacă viața și să se concentreze pe carieră, dar și pe propria familie. Din prima căsătorie, creatoarea de modă are o fiică adolescentă, Mikaela, care are deja 16 ani și a moștenit pasiunea pentru modă de la mamă, urmând să urmeze probabil aceeași cale profesională.

Ce spune Iulia Albu despre relația cu Mike

Relația actuală dintre Iulia și Mike se pare că a trecut prin câteva momente dificile, dar în prezent se bucură de stabilitate și armonie. Planurile de viitor ale Iuliei includ nu doar consolidarea legăturii cu partenerul său, ci și extinderea familiei, dorința de a deveni mamă pentru a doua oară fiind una clară și bine conturată.

„Din punct de vedere sentimental, a fost un an foarte complicat. Acum suntem bine, și asta este cel mai important. Facem pașii corecți. Sunt într-o relație și mi-am găsit liniștea. Îmi doresc încă un copil cel puțin“, a declarat Iulia Albu pentru Viva.

Pe lângă viața personală, Iulia Albu continuă să fie un nume important în industria modei din România. Recunoscută pentru stilul său original și pentru opiniile puternice despre tendințele vestimentare, vedeta a reușit să își construiască o imagine publică puternică, fiind un reper pentru tineri și pasionați de modă. Cu toate acestea, viața personală rămâne acum în centrul atenției, creatoarea de modă dorind să investească timp și energie în relația sa și în familia pe care vrea să o extindă.

„Nu mi-au plăcut niciodată bărbații prea sensibili. Un bărbat trebuie să știe ce vrea și cum să își impună voința, dar trebuie să o facă cu blândețe pentru a nu trezi scorpia din mine. Din fericire, momentan, bestia doarme liniștit (zâmbește) și, atât timp cât există acest echilibru, toată lumea poate trăi fericită“, a mai spus Iulia Albu.

