Nu e o glumă! Cât au plătit Maria și Emi, doi români, pentru o vacanță de 18 zile în Sri Lanka

Doi români au devenit turiști în Sri Lanka pentru o perioadă de mai bine de două săptămâni, iar ce au văzut acolo i-a uimit! Atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere al peisajelor, vizitatorii s-au declarat fascinați și au spus cât i-a costat această aventură de neuitat. Suma totală a deplasărilor, atracțiilor turistice, a mâncării și a băuturilor a ajuns să coste la fel cât o cazare pentru aceeași perioadă de timp, doar că la Mamaia, începând cu 1 iunie și până pe 18 iunie. În urma căutării, am observat că hotelurile nu includ și mesele în tarif.

Începutul anului 2026 a fost unul de vis pentru vloggerii Maria și Emi de la „Lumea pe Fugă”. Aventura din Sri Lanka a rămas în inimile lor și s-au bucurat de o experiență de neuitat. Au vorbit deschis, prin intermediul platformei lor de socializare, despre cum această țară din Asia de Sud le-a depășit așteptările din toate punctele de vedere.

Cât a costat vacanța

Aceștia au avut parte de activități interesante timp de 18 zile pe alt continent. Au descoperit cultura, tradițiile și felul în care cetățenii trăiesc. Cei doi s-au folosit de mijloacele de transport în comun pentru a ajunge dintr-un punct în altul, iar toate locurile prin care au trecut sau pe care le-au vizitat, i-au făcut spectatorii unor peisaje spectaculoase.

Am vrut o țară cu de toate și fix asta am primit. Am început din Colombo, unde am fost hipnotizați de atâta haos și de tiribombele învârtite manual (…) Am ajuns și la Ambuluwawa, turnul acela superîngust despre care toată lumea spune că e «periculos», dar care oferă o priveliște wow, a precizat Emi. Am făcut plajă, snorkeling, am schimbat o grămadă de autobuze, am mers cu trenul pe una dintre cele mai frumoase rute din lume, am vizitat plantații de ceai, temple și ruine din secolul XI, și o închisoare folosită până acum 11 ani. Totul fără agenții, cu transport public, multe locuri complet diferite și costuri mici, a mai adăugat acesta.

Totuși, costul pentru două persoane, având în vedere toate lucrurile pe care aceștia le-au împărtășit, a fost unul destul de mic. Practic, cu 2.500 de lei de persoană și-au făcut amintiri de neuitat la o distanță de aproximativ 6.650 km distanță. Aceștia au menționat că zborul nu a fost inclus în costul menționat.

Am văzut maimuțe peste tot, elefanți pe marginea drumului, veverițe uriașe și chiar vulpi zburătoare, au adăugat cei doi. 500 de euro/persoană. Atât ne-au costat 18 zile în Sri Lanka, au mai declarat aceștia.

