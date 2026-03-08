Acasă » Știri » Cum au devenit templele din Taiwan noile epicentre ale petrecerilor rave: „E benefic pentru zei”

De: Diana Cernea 08/03/2026 | 22:50
Temple sacre și muzică rave – o combinație neașteptată care a ajuns să definească una dintre cele mai interesante mișcări underground din Asia. În Taiwan, în ciuda legilor stricte privind drogurile, a controalelor severe și a tensiunilor geopolitice cu China, scena clubbing-ului nu doar că rezistă, ci este mai vibrantă ca oricând.

Potrivit revistei Dazed, mișcări colective precum Temple Meltdown aduc chiar o dimensiune spirituală culturii rave, organizând petreceri în temple și transformând tradiția într-o experiență muzicală modernă.

Petreceri pentru oameni și pentru zei

În districtul Nangang din Taipei, capitala Taiwanului, templele liniștite așezate între munți verzi ajung, uneori, să vibreze sub sunetul puternic al bass-ului. Aici are loc unul dintre cele mai neobișnuite fenomene muzicale ale momentului: petreceri rave organizate chiar în spații sacre.

Colectivul Temple Meltdown a fost fondat în 2023 de Andrew Dawson, care organizează petreceri încă din adolescență. Inițial, a început din lipsa alternativelor în regiunea sa natală, Taoyuan. O schimbare de ultim moment a locației l-a făcut să ceară permisiunea proprietarilor unui templu izolat pentru a organiza un eveniment – iar ideea s-a transformat rapid într-un concept cu totul nou.

Astăzi, la 24 de ani, Dawson organizează regulat evenimente rave în temple din toată țara. Deși imaginea DJ-ului care montează boxe în camere cu altare poate părea controversată pentru occidentali, majoritatea evenimentelor au loc cu binecuvântarea proprietarilor. Potrivit organizatorilor, în religia populară taiwaneză, energia și celebrarea sunt considerate benefice pentru zei.

„Când vorbim cu proprietarii templelor, ei simt că aducem multă energie în spațiul lor și că este bine atât pentru templu, cât și pentru zei”, explică Dawson. Înaintea fiecărei petreceri, el se roagă și face ofrande pentru a respecta sacralitatea locului.

Taiwanul are una dintre cele mai mari densități de temple din lume – aproape o clădire religioasă pe kilometru pătrat. Majoritatea combină elemente de budism, daoism și religie populară, iar templele funcționează și ca spații comunitare.

O scenă tânără, dar în plină expansiune

Temple Meltdown este doar una dintre expresiile noii energii de pe scena muzicală taiwaneză. DJ-ul Coral, cunoscută drept Public Property Princess, spune că în anii ’90 existau multe cluburi, însă guvernul le-a închis din cauza problemelor legate de droguri, ceea ce a dus la o perioadă de stagnare.

După pandemie, însă, cultura rave a renăscut. DJ-ul Rave Fun Taiwan, fondat de nc.n2o, a pus bazele unui nou val de petreceri independente. Îmbunătățirea soundsystem-urilor a făcut ca stilurile muzicale cu bass puternic – dub, jungle, reggae – să câștige popularitate.

În paralel, Taiwanul trăiește sub presiunea constantă a amenințărilor din partea Chinei, care consideră insula ca fiind parte din teritoriul său. Cu toate acestea, organizatorii spun că tensiunile geopolitice nu afectează scena muzicală. „Nu există un sentiment de sfârșit al lumii”, afirmă nc.n2o.

Într-o perioadă marcată de incertitudine politică, aceste petreceri devin o formă de afirmare culturală și identitară. Petrecerile rave din temple nu sunt doar evenimente muzicale, ci o expresie modernă a tineretului taiwanez creativ și profund conectat la tradițiile sale.

În Taiwan, în timp ce lumea discută despre conflicte și amenințări iminente, muzica răsună în continuare printre altare. Iar pentru zei, cât și pentru petrecăreți, energia pare să fie mai vibrantă ca niciodată.

×