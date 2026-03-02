Generația Z folosește cel mai des telefonul pentru a încheia o relație. Comunicarea digitală schimbă modul în care iubim și cum ne despărțim

Comunicarea digitală influențează tot mai mult modul în care sunt trăite relațiile romantice – iar despărțirile nu fac excepție. Potrivit unui sondaj realizat în Germania de asociația industriei digitale Bitkom, tinerii din Generația Z apelează mult mai des la smartphone pentru a pune capăt unei relații. Aproape unul din zece recurge chiar la „ghosting”, adică la întreruperea bruscă și unilaterală a contactului.

SMS, mesaje și ghosting – noile instrumente ale despărțirii

În Germania, 60% dintre relații sunt încă încheiate printr-o discuție față în față. În rândul tinerilor între 16 și 29 de ani, procentul scade însă la 45%, iar canalele digitale capătă un rol central. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.500 de utilizatori de internet cu vârsta de peste 16 ani.

Tinerii spun mult mai frecvent „adio” prin SMS sau aplicații de mesagerie decât alte grupe de vârstă. Astfel, 25% dintre cei între 16 și 29 de ani declară că au încheiat cel puțin o relație printr-un mesaj text, de exemplu prin WhatsApp.

Leah Schrimpf, responsabilă pentru domeniul „Societate digitală” în cadrul Bitkom, explică faptul că tehnologia face contactul mai rapid și mai ușor, ceea ce poate consolida relațiile, dar în același timp schimbă modul în care sunt purtate conversațiile dificile. „Felul în care oamenii se despart urmează tot mai mult obiceiurile lor zilnice de comunicare, iar acest lucru este vizibil mai ales la tineri”, spune ea.

La nivel general, serviciile de mesagerie (13%) și apelurile telefonice (12%) sunt aproape la egalitate ca modalități de despărțire. Opt la sută dintre respondenți au pus capăt unei relații printr-o scrisoare, în timp ce rețelele sociale și e-mailul joacă un rol minor.

Nu toate relațiile sunt însă încheiate cu explicații. Nouă la sută dintre participanți – aproape unul din zece – au recunoscut că au apelat la ghosting. Rezultatele sunt similare cu cele obținute de Bitkom într-un sondaj realizat anul trecut.

Relații romantice cu chatbot-uri

În rândul tinerilor, nu doar despărțirile se mută în mediul digital, ci și căutarea apropierii emoționale. Tot mai mulți tineri apelează la chatbot-uri pentru sprijin afectiv. Un posibil motiv este creșterea sentimentului de singurătate în rândul adolescenților, care încearcă să umple acest gol prin interacțiuni cu inteligența artificială.

Unii tineri afirmă că se simt mai bine înțeleși de instrumente bazate pe AI decât de prieteni sau membri ai familiei. Lee Chambers, fondatorul organizației Male Allies UK, avertizează însă că această tendință ar putea deveni problematică, în special pentru băieți.

Potrivit unui raport al organizației, dacă principala sau singura interacțiune a unui adolescent cu o fată este printr-un sistem care nu îl poate refuza și îi validează constant opiniile, există riscul ca acesta să nu învețe modalități sănătoase și realiste de relaționare.

Astfel, relația – fie ea prietenească sau chiar romantică – cu inteligența artificială ar putea influența tot mai mult modul în care tinerii gestionează relațiile reale și, implicit, felul în care aleg să le încheie.

