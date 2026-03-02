Acasă » Știri » Generația Z folosește cel mai des telefonul pentru a încheia o relație. Comunicarea digitală schimbă modul în care iubim și cum ne despărțim

Generația Z folosește cel mai des telefonul pentru a încheia o relație. Comunicarea digitală schimbă modul în care iubim și cum ne despărțim

De: Diana Cernea 02/03/2026 | 06:10
Generația Z folosește cel mai des telefonul pentru a încheia o relație. Comunicarea digitală schimbă modul în care iubim și cum ne despărțim
Ne despărțim prin SMS, sursa-pexels.com

Comunicarea digitală influențează tot mai mult modul în care sunt trăite relațiile romantice – iar despărțirile nu fac excepție. Potrivit unui sondaj realizat în Germania de asociația industriei digitale Bitkom, tinerii din Generația Z apelează mult mai des la smartphone pentru a pune capăt unei relații. Aproape unul din zece recurge chiar la „ghosting”, adică la întreruperea bruscă și unilaterală a contactului.

SMS, mesaje și ghosting – noile instrumente ale despărțirii

În Germania, 60% dintre relații sunt încă încheiate printr-o discuție față în față. În rândul tinerilor între 16 și 29 de ani, procentul scade însă la 45%, iar canalele digitale capătă un rol central. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.500 de utilizatori de internet cu vârsta de peste 16 ani.

Tinerii spun mult mai frecvent „adio” prin SMS sau aplicații de mesagerie decât alte grupe de vârstă. Astfel, 25% dintre cei între 16 și 29 de ani declară că au încheiat cel puțin o relație printr-un mesaj text, de exemplu prin WhatsApp.

Leah Schrimpf, responsabilă pentru domeniul „Societate digitală” în cadrul Bitkom, explică faptul că tehnologia face contactul mai rapid și mai ușor, ceea ce poate consolida relațiile, dar în același timp schimbă modul în care sunt purtate conversațiile dificile. „Felul în care oamenii se despart urmează tot mai mult obiceiurile lor zilnice de comunicare, iar acest lucru este vizibil mai ales la tineri”, spune ea.

La nivel general, serviciile de mesagerie (13%) și apelurile telefonice (12%) sunt aproape la egalitate ca modalități de despărțire. Opt la sută dintre respondenți au pus capăt unei relații printr-o scrisoare, în timp ce rețelele sociale și e-mailul joacă un rol minor.

Nu toate relațiile sunt însă încheiate cu explicații. Nouă la sută dintre participanți – aproape unul din zece – au recunoscut că au apelat la ghosting. Rezultatele sunt similare cu cele obținute de Bitkom într-un sondaj realizat anul trecut.

Relații romantice cu chatbot-uri

În rândul tinerilor, nu doar despărțirile se mută în mediul digital, ci și căutarea apropierii emoționale. Tot mai mulți tineri apelează la chatbot-uri pentru sprijin afectiv. Un posibil motiv este creșterea sentimentului de singurătate în rândul adolescenților, care încearcă să umple acest gol prin interacțiuni cu inteligența artificială.

Unii tineri afirmă că se simt mai bine înțeleși de instrumente bazate pe AI decât de prieteni sau membri ai familiei. Lee Chambers, fondatorul organizației Male Allies UK, avertizează însă că această tendință ar putea deveni problematică, în special pentru băieți.

Potrivit unui raport al organizației, dacă principala sau singura interacțiune a unui adolescent cu o fată este printr-un sistem care nu îl poate refuza și îi validează constant opiniile, există riscul ca acesta să nu învețe modalități sănătoase și realiste de relaționare.

Astfel, relația – fie ea prietenească sau chiar romantică – cu inteligența artificială ar putea influența tot mai mult modul în care tinerii gestionează relațiile reale și, implicit, felul în care aleg să le încheie.

CITEȘTE ȘI:

Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului

De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt
Știri
Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt
Puțini știu: Salvador Dalí a creat logo-ul Chupa Chups în mai puțin de o oră
Știri
Puțini știu: Salvador Dalí a creat logo-ul Chupa Chups în mai puțin de o oră
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” /...
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Digi 24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt
Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt
Puțini știu: Salvador Dalí a creat logo-ul Chupa Chups în mai puțin de o oră
Puțini știu: Salvador Dalí a creat logo-ul Chupa Chups în mai puțin de o oră
Artă pe pârtie. „L’Art au Sommet” transformă Courchevel într-o galerie la altitudine
Artă pe pârtie. „L’Art au Sommet” transformă Courchevel într-o galerie la altitudine
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 case din imagine și vei afla care este, de fapt, prioritatea ...
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 case din imagine și vei afla care este, de fapt, prioritatea ta numărul 1
Iranul a început cea mai mare ofensivă din istoria țării. Donald Trump a anunțat cât va dura războiul: ...
Iranul a început cea mai mare ofensivă din istoria țării. Donald Trump a anunțat cât va dura războiul: „Țara este mare”
Omleta de năut a Maicii Paraschiva de la Mânăstirea Chiroiu: bunătate de post cu gust surprinzător
Omleta de năut a Maicii Paraschiva de la Mânăstirea Chiroiu: bunătate de post cu gust surprinzător
Vezi toate știrile
×