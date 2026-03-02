Omleta de năut a Maicii Paraschiva de la Mânăstirea Chiroiu: bunătate de post cu gust surprinzător

În bucătăria mânăstirească, fiecare rețetă este mai mult decât o simplă mâncare. Este o lecție de cumpătare, răbdare și grijă față de trup și suflet. Maica Paraschiva de la Mânăstirea Chiroiu pregătește o omletă de năut care arată că și în zilele de post masa poate fi gustoasă, hrănitoare și plină de culoare. O rețetă simplă, dar binecuvântată prin pricepere și dragoste pentru bucatele curate.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

Omleta de năut a Maicii Paraschiva este foarte hrănitoare, gustoasă și sănătoasă – un adevărat răsfăț pentru papilele gustative. Este potrivită pentru zilele de post, pentru cei care urmează o hrană vegană sau vegetariană și poate fi îmbogățită cu felurite legume, astfel încât fiecare masă să fie plină de culoare și de savoare.

Ingrediente

100 g făină de năut

180 ml apă

1 linguriță sare neagră

1 linguriță rasă turmeric

2 linguri fulgi de drojdie inactivă

ardei gras roșu

roșii

ciuperci

mărar

condimente după gust

Pregătirea compoziției

Într-un bol încăpător se pune făina de năut, iar peste ea se adaugă treptat apa. Amestecul se omogenizează bine cu un tel sau cu o furculiță, pentru a nu rămâne cocoloașe. Trebuie să se obțină o compoziție asemănătoare cu aluatul pentru clătite, însă puțin mai groasă.

Se adaugă apoi sarea neagră, turmericul și fulgii de drojdie inactivă. Acestea se amestecă bine până când compoziția capătă o culoare aurie și o aromă plăcută. Turmericul dă omletei nu doar culoare, ci și o notă de căldură și sănătate.

Pregătirea legumelor

Ardeiul gras se taie cubulețe mici, iar roșia se taie tot în bucăți potrivite. Ciupercile se feliază subțire, pentru a se găti mai ușor.

Într-o tigaie antiaderentă, legumele pot fi călite ușor timp de două sau trei minute. Astfel își eliberează aroma și lasă apa în tigaie, pentru ca omleta să rămână fragedă și bine legată.

Gătirea omletei

Legumele pregătite se adaugă în compoziția de făină de năut și se amestecă ușor. Între timp, se încinge din nou tigaia cu puțin ulei.

Compoziția se toarnă în tigaie și se întinde asemenea unei omlete obișnuite. Se gătește la foc potrivit aproximativ patru sau cinci minute, până când partea de jos devine fermă.

Cu ajutorul unei spatule, omleta se întoarce cu grijă pe partea cealaltă și se mai lasă încă două sau trei minute, până când se rumenește ușor.

Finalizarea și servirea

La sfârșit, peste omletă se presară mărar proaspăt tocat, iar cine dorește poate adăuga un praf de piper sau puțină boia dulce.

Omleta se poate servi simplă, alături de o salată de sezon, sau într-o lipie caldă, devenind astfel un mic dejun de post sățios și plin de bunătate.

În bucătăria mânăstirească, fiecare mâncare este pregătită cu liniște și cu rugăciune, iar hrana simplă devine astfel prilej de mulțumire și pace.

Dacă postul ar cârmui viața noastră, atunci viața n-ar mai fi atât de plină de plâns și de tristețe.

— Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

CITEȘTE ȘI: Supă de cărălabe de post: Rețeta ardelenească a maicii Iuliana de la Mănăstirea Pantocrator

Părintele Dimitrie de la Arhiepiscopia Râmnicului dezvăluie rețeta de post care înlocuiește icrele clasice