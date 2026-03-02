Acasă » Știri » Omleta de năut a Maicii Paraschiva de la Mânăstirea Chiroiu: bunătate de post cu gust surprinzător

Omleta de năut a Maicii Paraschiva de la Mânăstirea Chiroiu: bunătate de post cu gust surprinzător

De: Paul Hangerli 02/03/2026 | 07:30
Omleta de năut a Maicii Paraschiva de la Mânăstirea Chiroiu: bunătate de post cu gust surprinzător
Maica Parascheva, sursa- captură social media Trinitas

În bucătăria mânăstirească, fiecare rețetă este mai mult decât o simplă mâncare. Este o lecție de cumpătare, răbdare și grijă față de trup și suflet. Maica Paraschiva de la Mânăstirea Chiroiu pregătește o omletă de năut care arată că și în zilele de post masa poate fi gustoasă, hrănitoare și plină de culoare. O rețetă simplă, dar binecuvântată prin pricepere și dragoste pentru bucatele curate.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

Omleta de năut a Maicii Paraschiva este foarte hrănitoare, gustoasă și sănătoasă – un adevărat răsfăț pentru papilele gustative. Este potrivită pentru zilele de post, pentru cei care urmează o hrană vegană sau vegetariană și poate fi îmbogățită cu felurite legume, astfel încât fiecare masă să fie plină de culoare și de savoare.

Ingrediente

100 g făină de năut

180 ml apă

1 linguriță sare neagră

1 linguriță rasă turmeric

2 linguri fulgi de drojdie inactivă

ardei gras roșu

roșii

ciuperci

mărar

condimente după gust

Pregătirea compoziției

Într-un bol încăpător se pune făina de năut, iar peste ea se adaugă treptat apa. Amestecul se omogenizează bine cu un tel sau cu o furculiță, pentru a nu rămâne cocoloașe. Trebuie să se obțină o compoziție asemănătoare cu aluatul pentru clătite, însă puțin mai groasă.

Se adaugă apoi sarea neagră, turmericul și fulgii de drojdie inactivă. Acestea se amestecă bine până când compoziția capătă o culoare aurie și o aromă plăcută. Turmericul dă omletei nu doar culoare, ci și o notă de căldură și sănătate.

Pregătirea legumelor

Ardeiul gras se taie cubulețe mici, iar roșia se taie tot în bucăți potrivite. Ciupercile se feliază subțire, pentru a se găti mai ușor.

Într-o tigaie antiaderentă, legumele pot fi călite ușor timp de două sau trei minute. Astfel își eliberează aroma și lasă apa în tigaie, pentru ca omleta să rămână fragedă și bine legată.

Gătirea omletei

Legumele pregătite se adaugă în compoziția de făină de năut și se amestecă ușor. Între timp, se încinge din nou tigaia cu puțin ulei.

Compoziția se toarnă în tigaie și se întinde asemenea unei omlete obișnuite. Se gătește la foc potrivit aproximativ patru sau cinci minute, până când partea de jos devine fermă.

Cu ajutorul unei spatule, omleta se întoarce cu grijă pe partea cealaltă și se mai lasă încă două sau trei minute, până când se rumenește ușor.

Finalizarea și servirea

La sfârșit, peste omletă se presară mărar proaspăt tocat, iar cine dorește poate adăuga un praf de piper sau puțină boia dulce.

Omleta se poate servi simplă, alături de o salată de sezon, sau într-o lipie caldă, devenind astfel un mic dejun de post sățios și plin de bunătate.

În bucătăria mânăstirească, fiecare mâncare este pregătită cu liniște și cu rugăciune, iar hrana simplă devine astfel prilej de mulțumire și pace.

Dacă postul ar cârmui viața noastră, atunci viața n-ar mai fi atât de plină de plâns și de tristețe.
— Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

Omleta din năut, sursa- captură social media Trinitas

CITEȘTE ȘI: Supă de cărălabe de post: Rețeta ardelenească a maicii Iuliana de la Mănăstirea Pantocrator

Părintele Dimitrie de la Arhiepiscopia Râmnicului dezvăluie rețeta de post care înlocuiește icrele clasice

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt
Știri
Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt
Puțini știu: Salvador Dalí a creat logo-ul Chupa Chups în mai puțin de o oră
Știri
Puțini știu: Salvador Dalí a creat logo-ul Chupa Chups în mai puțin de o oră
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” /...
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Digi 24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt
Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt
Puțini știu: Salvador Dalí a creat logo-ul Chupa Chups în mai puțin de o oră
Puțini știu: Salvador Dalí a creat logo-ul Chupa Chups în mai puțin de o oră
Artă pe pârtie. „L’Art au Sommet” transformă Courchevel într-o galerie la altitudine
Artă pe pârtie. „L’Art au Sommet” transformă Courchevel într-o galerie la altitudine
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 case din imagine și vei afla care este, de fapt, prioritatea ...
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 case din imagine și vei afla care este, de fapt, prioritatea ta numărul 1
Iranul a început cea mai mare ofensivă din istoria țării. Donald Trump a anunțat cât va dura războiul: ...
Iranul a început cea mai mare ofensivă din istoria țării. Donald Trump a anunțat cât va dura războiul: „Țara este mare”
BANC | Bulă și terapia de cuplu
BANC | Bulă și terapia de cuplu
Vezi toate știrile
×