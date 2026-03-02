Cine este Ema Smailagić, soția lui Rijad Sadiku de la FC Botoșani: fostă voleibalistă și absolventă cu nota 10

În spatele multor sportivi de performanță se află povești de viață interesante, pline de ambiție, muncă și sprijin reciproc. Rijad Sadiku, fundașul bosniac al echipei FC Botoșani, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere sportiv, după o accidentare serioasă la genunchi. În viața personală însă, fotbalistul are parte de o etapă fericită: căsătoria cu Ema Smailagić, o tânără sportivă din Sarajevo, cu o carieră proprie în volei și cu o personalitate energică și optimistă.

Rijad Sadiku s-a născut la 18 ianuarie 2000, în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, și joacă pe postul de fundaș central. Înalt de 1,87 metri, el evoluează la FC Botoșani, unde poartă tricoul cu numărul 44.

Cine este Rijad Sadiku, fundașul de la FC Botoșani

Fotbalistul s-a format la academia celebrului club bosniac FK Sarajevo, una dintre cele mai respectate pepiniere de jucători din țară. Talentul său a fost remarcat rapid, iar în 2018 a făcut pasul spre fotbalul din Europa de Vest, semnând cu echipa belgiană Royal Excel Mouscron, unde a debutat în prima ligă.

După experiența din Belgia, Sadiku a revenit în Bosnia, unde a evoluat pentru mai multe cluburi, printre care Mladost Doboj Kakanj, Zrinjski Mostar și Rudar Prijedor.

În anul 2022, fundașul bosniac a fost transferat în România, la FC Botoșani, unde a devenit rapid un jucător important în defensiva echipei. Evoluțiile sale constante i-au adus și prelungirea contractului până în 2026.

Pe lângă cariera de club, Sadiku a fost convocat și la selecționatele de juniori ale Bosniei și Herțegovinei, evoluând pentru reprezentativele de la U15 până la U21. La nivelul echipei U17, el a fost chiar căpitan, reușind să strângă numeroase selecții.

Această experiență la nivel internațional a contribuit la formarea sa ca jucător disciplinat și responsabil în teren.

Accidentarea care i-a întrerupt sezonul

Una dintre cele mai dificile perioade din cariera lui Sadiku a venit după o accidentare gravă la genunchi, suferită într-un meci din Superliga împotriva echipei Dinamo.

Fundașul a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior, o accidentare serioasă pentru orice fotbalist. Recuperarea după o astfel de intervenție durează mult, iar medicii au estimat o absență de aproximativ șase luni.

După operație și luni întregi de recuperare, Sadiku a încercat să revină la antrenamente și în meciuri amicale, însă revenirea la nivelul competițional este un proces lent. În anul 2026, el încă nu a revenit complet în echipa de bază.

Ema Smailagić, sportiva care i-a devenit soție

În plan personal, fotbalistul trăiește însă un moment important al vieții sale. Soția lui, Ema Smailagić-Sadiku, s-a născut la 11 iunie 2001, tot în Sarajevo, orașul natal al lui Rijad.

Ema este și ea sportivă. A jucat volei pentru clubul bosniac ŽOK Igman, pe postul de extremă de atac, începând cu sezonul 2019–2020 până în sezonul 2024–2025. Alături de echipa sa a ajuns în semifinalele Cupei Bosniei la volei, iar formația s-a clasat în cele din urmă pe locul patru.

Pe lângă activitatea sportivă, Ema a acordat o mare importanță studiilor. Ea a absolvit Singidunum University, unde a urmat programul Economie, Turism și Managment HORECA, finalizând studiile în 2025 cu nota maximă.

În paralel, a studiat timp de un an și design grafic, domeniu în care a lucrat ca freelancer.

O tânără activă și ambițioasă

Ema a avut și experiențe profesionale diverse. A lucrat ca Front Desk Receptionist la Hotel Hills Sarajevo, dar și ca Specialist în vânzări și marketing la compania Optika Eye to Eye.

De asemenea, a activat ca graphic designer freelancer, realizând proiecte de logo și design vizual. În prezent, ea dezvoltă și o mică afacere personală în domeniul bijuteriilor.

Această combinație între sport, studii și activități profesionale arată ambiția și energia unei tinere care își construiește propriul drum.

Povestea de dragoste și nunta din Sarajevo

Ema și Rijad s-au cunoscut în Sarajevo, orașul în care amândoi s-au născut. Nu se știe exact de cât timp sunt împreună, însă relația lor a devenit oficială în iunie 2025, când cei doi s-au căsătorit religios.

Ceremonia a avut loc într-o moschee din Sarajevo, iar Ema a purtat o rochie tradițională musulmană de nuntă, semn că ambii respectă tradițiile religiei islamice.

În august 2025, cei doi au celebrat și cununia civilă, de această dată într-un stil diferit. Ema a ales o rochie de mireasă clasică, albă, cu umerii goi, imagine care reflectă multiculturalitatea Bosniei – o țară aflată la intersecția dintre influențele orientale și cele occidentale.

Luna de miere și viața în România

După nuntă, cei doi au venit în România, unde Ema a publicat fotografii din Iași și Botoșani, semn că începeau un nou capitol al vieții.

Luna de miere a fost petrecută în Maldive, iar călătoria a continuat ulterior în Italia. Profitând de perioada de recuperare a lui Sadiku, cei doi au vizitat mai multe orașe celebre, printre care Roma, Como, Veneția și Milano.

Vacanța lor s-a încheiat abia în ianuarie 2026, după luni de călătorii și momente petrecute împreună.

Din toate informațiie găsite despre Ema Smailagić-Sadiku putem trage concluzia că este o persoană pozitivă, veselă și ambițioasă. Blondă, cu ochi albaștri și o frumusețe naturală tipic balcanică, ea reușește să îmbine eleganța cu disciplina sportivă.

Este o fostă sportivă talentată, dar și o femeie muncitoare, implicată în proiecte profesionale și personale. Unul din orașele preferate ale Emei, este Istanbulul, lucru care nu ne miră având în vedere legăturile puternice dintre Bosnia și Turcia.

Un nou început pentru Sadiku

Perioada de recuperare după o asemenea accidentare este una dificilă pentru orice sportiv. În cazul lui Rijad Sadiku, noua etapă din viața personală ar putea fi însă un sprijin important.

Relaxarea, călătoriile și începutul vieții de familie ar putea să îi ofere energia necesară pentru a reveni pe teren și a-și ajuta echipa.

Fanii lui FC Botoșani speră ca fundașul bosniac să revină cât mai curând în competiție și, de ce nu, să facă pasul spre o echipă mai mare din campionatul românesc în viitor.

CITEȘTE ȘI: Stephanie Hope, iubita lui Leon Bailey: Viața între Roma și Premier League, familie, lux și vacanțe exotice

Andreea Preda, 12 ani alături de Alex Chipciu: patru fete, trei câini și cererea în căsătorie din elicopter, deasupra Marelui Canion