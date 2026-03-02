(P) Bine ai venit în HELL CITY, orașul condus de Michele Morrone

București, 2 martie 2026. HELL sărbătorește cea de-a XX-a aniversare în 2026 și, cu această ocazie importantă, deschide o lume nouă. Brandul lansează cel mai nou concept de comunicare: HELL CITY, un univers cinematic și extensibil, care aduce împreună brandul și comunitatea din jurul lui – consumatori din peste 60 de țări – în același spațiu.

În fruntea orașului se află Michele Morrone, liderul HELL CITY: el este figura internațională care ne introduce în acest univers și ne arată ce înseamnă „HELL” astăzi. Brandul este prezent în viața de zi cu zi a milioane de oameni din întreaga lume: dimineața, în timpul călătoriilor, la serviciu, la facultate, când fac sport, când ies în oraș și în fiecare moment în care au nevoie, iar HELL CITY aduce împreună experiențele lor, într-un univers comun, unic, grandios.

Ideea din spatele HELL CITY este una simplă și eficientă: este un oraș în care brandul HELL nu este doar prezent, ci îl definește. Un oraș în care stilul, încrederea și momentele memorabile de peste zi comunică într-un limbaj unitar. În acest spațiu, HELL este mai mult decât o băutură: este un limbaj comun tuturor. Ceva ce înțelegi atunci când te afli acolo. Și ceva cu care vrei să te conectezi.

HELL CITY, orașul condus de Michele Morrone

Contextul de „oraș” generează, în mod natural, un sentiment de apartenență: este acolo unde ajungem, ne simțim acasă, în care știm că se întâmplă întotdeauna ceva care ne face să continuăm să explorăm și la care vrem mereu să ne întoarcem. Prin acest concept, HELL CITY înglobează tot ce ține de brand sub o singură umbrelă: produsele, povestea și întregul univers din jurul brandului, oferind în același timp spațiu tuturor participanților la această călătorie. Astfel, consumatorii nu sunt doar destinatarii mesajelor: ei devin parte din oraș și pot experimenta universul HELL ca o comunitate care îi aduce împreună.

La intrarea în HELL CITY, ne întâmpină Michele Morrone, care joacă un rol proeminent și definitoriu. El este atât imaginea brandului, cât și un personaj din HELL CITY: este figura internațională care ne ghidează prin universul orașului și care modelează stilul, caracterul și rafinamentul brandului, printr-o prezență unică și ușor de identificat. Rolul lui Michele Morrone este de a transmite un mesaj foarte clar: universul HELL este unul global, premium și actual, cu care consumatorii se pot identifica și conecta ușor în viața de zi cu zi.

La nivel vizual, HELL CITY este modern și distinctiv: plin de lumini neon, cinematic, curat și ușor de recunoscut. Cu imagini de calitate cinematografică și o construcție bogată și detaliată, creează o atmosferă ce evocă atât imaginile memorabile ale nopților din orașele mari, cât și senzația familiară a lumilor urbane din cele mai cunoscute jocuri video. Este un spațiu unde diferite generații și stiluri de viață se întâlnesc: o lume interesantă, dinamică, dezirabilă, a cărei atmosferă te absoarbe instantaneu.

„În ultimii 20 de ani, HELL a crescut în continuu, transformându-se într-o comunitate globală, iar acum dorim să oferim acestei comunități un spațiu propriu. HELL CITY nu este o campanie, ci chiar universul brandului, unul aflat în continuă expansiune: de la anunțuri importante la conținut zilnic, de la inovații de produs la colaborări culturale, fiecare își are locul în această lume, în care imaginile și vocea sunt unitare. Acest spațiu comun le permite consumatorilor noștri, de oriunde ar fi, să se conecteze la aceeași poveste și să experimenteze HELL ca o comunitate. Michele Morrone nu este doar o «vedetă» în acest oraș: el este imaginea și personajul definitoriu al HELL CITY, prezența care definește clar ce reprezintă HELL astăzi și arată direcția spre care ne îndreptăm”, a declarat Adrienn Popovics, Directorul Internațional de Comunicare și Marketing al HELL.

BINE AI VENIT ÎN HELL CITY!

Prima călătorie prin universul HELL CITY este disponibilă aici: https://www.youtube.com/watch?v=rnC8hddbleI

Despre HELL ENERGY

HELL ENERGY este liderul pieței de băuturi energizante din România și unul dintre brandurile de larg consum la nivel global. Grație conceptului creativ, strategiei de vânzări și campaniilor memorabile de marketing, astăzi HELL ENERGY este prezent în peste 60 de țări din toată lumea, fiind lider de piață în multe dintre acestea, printre care Ungaria, Slovacia, Grecia, Croația și Bulgaria.

În 2023, HELL ENERGY România a încheiat o investiție importantă pentru evoluția companiei în România, în localitatea Ungheni (Mureș). Prin proiectul de peste 18 milioane de euro, compania și-a mărit capacitatea de depozitare și a fluidizat livrările de produse din cele 4 game: HELL ENERGY – băuturi energizante, HELL NEW GEN – o nouă generație de băuturi funcționale, HELL ICE COFFEE – cafea rece gata preparată, XIXO – ceaiuri reci și băuturi răcoritoare carbogazoase.

Deoarece sustenabilitatea reprezintă un pilon important în activitatea companiei, HELL ENERGY utilizează doar ambalaje de aluminiu, care pot fi reciclate la infinit, fără pierderea calității. În consecință, 75% din întreaga cantitate de aluminiu produsă vreodată este încă în circulație.

Poze by HELL ENERGY