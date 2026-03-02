Câți bani a primit Naba Salem, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Survivor 2026

O nouă eliminare la Survivor 2026! În episodul 24 al emisiunii de la Antena 1, din data de 1 martie, Naba Salem a părăsit competiția. Câți bani a primit de la postul de televiziune, pentru cele opt săptămâni petrecute la Survivor 2026?

O nouă eliminare a avut loc la Survivor 2026, însă de data aceasta nu a fost vorba despre o eliminare venită în urma unui duel, ci despre una făcută din cauza problemelor medicale. De ceva timp starea Faimoasei nu este una bună, iar recomandarea medicilor a fost clară.

Câți bani a primit Naba Salem pentru cele 8 săptămâni la Survivor

Naba Salem a fost eliminată din competiția Survivor 2026. Faimoasa nu a plecat acasă pentru că a pierdut duelul, ci eliminarea ei s-a făcut pe baza unor motive medicale. În ultima perioadă, aceasta s-a confruntat cu probleme serioasă de sănătate.

În ciuda îngrijirilor medicale primite, situația concurentei începea să fie din ce în ce mai gravă, așa că sfatul medicilor a fost clar. Specialiștii i-au recomandat să iasă din competiție pentru a se putea recupera. Deznodământul a fost unul greu pentru Naba Salem, care a plecat cu ochii în lacrimi.

Vizibil emoționată, Faimoasa a ținut să le spună câteva cuvinte colegilor de echipă. Și-a luat rămas bun la aceștia, iar despărțirea a fost una emoționantă.

„Prima dată când am venit în Republica Dominicană am simțit că mai am ceva de făcut aici. După 4 ani uite-mă aici, făcând altceva, cu totul altceva. În primul rând am venit să îmi depășesc limitele, ceea ce am reușit foarte bine, din punctul meu de vedere. Datorită acestei echipe au reușit să mă autodepășesc. Vreau să spun doar că dacă sărăcia și foamea ne-au unit, opulența sigur o să o driblăm cum putem mai bine”, a spus Naba, înainte de a părăsi Survivor.

Traseul lui Naba Salem la Survivor 2026 s-a încheiat după opt săptămâni de competiție. Iar, potrivit speculațiilor apărute în presă, pentru fiecare stage petrecut în joc, Faimoasa a încasat câte 2.000 euro. Astfel, aceasta plecă acasă după opt săptămâni cu 16.000 de euro.

