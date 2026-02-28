Acasă » Știri » Câte clase are Naba Salem, de fapt. Am aflat ce studii are „faimoasa” de la Survivor 2026

Câte clase are Naba Salem, de fapt. Am aflat ce studii are „faimoasa” de la Survivor 2026

De: Anca Chihaie 28/02/2026 | 08:39
Câte clase are Naba Salem, de fapt. Am aflat ce studii are faimoasa de la Survivor 2026
Câte clase are Naba Salem, de fapt
Naba Salem, concurenta de la Survivor, s-a născut în Irak, iar primii ani de viață au fost marcați de schimbări majore. Familia ei a părăsit țara natală când ea era foarte mică, căutând siguranță în România. A crescut astfel între două lumi, cu influențe culturale diferite, învățând devreme să se adapteze și să-și construiască propriul drum. 

În vârstă de 30 de ani, Naba Salem s-a născut în Irak, însă destinul ei s-a schimbat radical încă din primul an de viață, când familia a fost nevoită să fugă din calea războiului și să se stabilească în România. În prezentarea oficială a concurenților, a explicat că a acceptat provocarea Survivor nu pentru a-și testa forța fizică, ci pentru a se redescoperi pe sine într-un context extrem, departe de viața obișnuită.

Câte clase are Naba Salem, de fapt

Copilăria și adolescența le-a petrecut într-un ritm obișnuit, departe de agitația televiziunii. A locuit o perioadă în Oradea, unde a urmat cursurile Colegiului Național Emanuil Gojdu. Acolo s-au pus bazele formării sale intelectuale.

După finalizarea liceului, a ales să-și continue parcursul academic în București, orientându-se către domeniul comunicării. A studiat jurnalismul în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, o alegere care avea să-i influențeze decisiv direcția profesională. Experiența universitară i-a oferit nu doar cunoștințe teoretice, ci și instrumentele necesare pentru a înțelege mecanismele media, imaginea publică și modul în care se construiește un mesaj care ajunge la oameni.

Câte clase are Naba Salem, de fapt

Aceste abilități au devenit vizibile odată cu aparițiile sale în televiziune. Prezența sa nu a trecut neobservată, iar naturalețea cu care se exprimă a contribuit la conturarea unei imagini publice puternice. Naba Salem a intrat treptat în atenția publicului prin participarea la diferite formate de divertisment.

Lumea o știe pe Naba Salem datorită aparițiilor din show-urile TV, însă puțini știu ce studii are, de fapt, una dintre cele maicontroversate ispite de la Insula Iubirii, sezonul 9. Bruneta și-a făcut debutul în televiziune în urmă cu mulți ani în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil!”, acolo unde a reușit să se facă remarcată.

