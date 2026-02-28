Acasă » Știri » Premieră absolută la Românii au Talent. Cine e Miruna Fecioru, tânăra care a primit Golden Buzz după 5 secunde

28/02/2026 | 09:31
Sezonul 16 al emisiunii Românii au talent a debutat cu un moment considerat deja istoric pentru formatul din România: cel mai rapid Golden Buzz oferit vreodată în competiție. Protagonista acestui moment este Miruna Fecioru, o elevă de 12 ani din Vaslui, care a impresionat juriul imediat după interpretarea sa muzicală.

Noua ediție a show-ului aduce și schimbări în componența juriului. În acest sezon, alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete se află și Carmen Tănase, una dintre cele mai cunoscute actrițe de teatru și televiziune din România. Prezența sa marchează o extindere a perspectivei artistice în jurizarea momentelor, iar debutul sezonului a confirmat așteptările legate de impactul noii formule.

Momentul Mirunei Fecioru a devenit rapid unul dintre cele mai discutate din istoria competiției. Tânăra a urcat pe scenă cu o interpretare vocală care a atras imediat atenția juriului, iar reacția a fost fără precedent: Golden Buzz a fost acordat instantaneu, fără ezitare, stabilind un nou record de rapiditate în cadrul emisiunii. Gestul a trimis-o direct în semifinală, o performanță rară pentru un concurent aflat la prima apariție pe scenă.

Originară din Vaslui, Miruna este elevă și declară că muzica reprezintă pasiunea sa principală. Parcursul ei artistic este încă la început, însă interesul pentru scenă s-a format în timp, urmărind sezoanele anterioare ale competiției și imaginându-și propria experiență în fața publicului. Apariția în cadrul show-ului a reprezentat primul contact major cu o scenă de anvergură națională, iar reacția juriului a transformat momentul într-un reper al sezonului.

Dincolo de pasiunea pentru muzică, tânăra are interese diverse, inclusiv domeniul criminalistic, pe care îl consideră fascinant prin complexitatea și caracterul analitic. Această combinație de sensibilitate artistică și curiozitate pentru știință conturează profilul unei concurente cu preocupări variate, fapt care a atras atenția publicului încă de la primele informații despre ea.

„Viața mea în Vaslui e una foarte frumoasă. Când mă plimb prin Vaslui simt nostalgie. Poate că acesta nu este un oraș foarte frumos, dar pentru mine, fiindcă am crescut aici, e ceva special.
Românii au talent este un care e de foarte mult timp în inima mea. Mă uitam la alte sezoane, la alți concurenți care participau și mă gândeam cât de mare e
scena.
Dacă nu merg mai departe cu muzica, aş vrea să lucrez pe criminalistică. Mi se pare un domeniu complex, e ca un puzzle. Mă uit la foarte multe documentare de genul. „, a spus concurenta înainte de a urca pe scenă.”, a spus tânăra.

