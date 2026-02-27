Cătălin Măruță a trecut peste șocul Pro TV și a semnat un nou contract. Revenire în forță în spațiul monden

După despărțirea de Pro TV, Cătălin Măruță intră într-o nouă etapă profesională, cu un contract proaspăt și o repoziționare vizibilă în zona mondenă. Iată despre ce este vorba! Cum s-a reprofilat fostul prezentator!

Cătălin Măruță a renunțat la televiziune. Cel puțin pentru moment. După ce a încheiat colaborarea cu Pro TV pentru emisiunea pe care o prezenta de 18 ani, acesta a decis să se dedice evenimentelor publice. Participă alături de Andra la organizarea turneelor sale atât din țară, cât și din afară, a semnat un contract de imagine cu o companie de telefonie mobilă, iar acum va fi văzut la un festival, unde va participa ca speaker.

Cătălin Măruță semnează contract după contract, după plecarea din Pro TV

Vineri, 6 februarie, Cătălin Măruță a prezentat pentru ultima dată emisunea a cărei gazdă a fost timp de 18 ani. În ziua în care „La Măruță” a fost scoasă din grila de programe de la Pro TV, întreaga echipă din spatele camerelor de filmat (și nu numai) a fost copleșită de moment. S-a lăsat cu lacrimi multe și zeci de șervețele folosite.

Cătălin Măruță va fi prezent ca speaker la FOMO 2026, unde aduce experiența acumulată în peste 25 de ani de radio și televiziune, vizibilitatea construită în mediul digital și o prezență media solidă, susținută de conversații autentice, adaptabilitate multiplatformă și o relație de durată cu publicul din România.

”Prezența marchează o nouă apariție în prim-planul industriei. Participarea lui aduce experiență, conexiune umană și continuitate într-un spațiu orientat spre viitor. Cu peste 25 de ani de experiență în radio și televiziune și gazdă a podcastului Acasă la Măruță, el a construit una dintre cele mai recognoscibile prezențe media din România. Punctul său forte constă în conversația autentică, adaptabilitatea la platforme și încrederea pe termen lung a publicului, atât în TV, cât și în digital și muzică”, este anunțul organizatorilor festivalului, cu privire la speakerul pe care l-au contractat, Cătălin Măruță.

Finalul de carieră al lui Cătălin Măruță la Pro TV a fost marcat de o serie de momente profunde și emoționante. Unul dintre cele mai intense momente l-a reprezentat difuzarea unui calup de imagini din prima zi de emisie până în ultima, dar și o serie de imagini din culisele emisiunii.

