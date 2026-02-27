Acasă » Altceva Podcast » Cum a slăbit Mirabela Dauer 14 kilograme. La ce truc a apelat cântăreața

Cum a slăbit Mirabela Dauer 14 kilograme. La ce truc a apelat cântăreața

De: Denisa Crăciun 27/02/2026 | 06:20
Cum a slăbit Mirabela Dauer 14 kilograme. La ce truc a apelat cântăreața

Mirabela Dauer a slăbit multe kilograme. Ea a reușit să se mențină în formă foarte bine pentru vârsta ei. Aceasta a dezvăluit care este secretul pe care l-a avut pentru a obține o siluetă de invidiat.

Cântăreața Mirabela Dauer se menține în formă fără doar și poate. Cu toții știm cât de greu e să ne păstrăm silueta astfel încât să ne simțim bine în pielea noastră. Cu atât mai greu este la o vârstă înaintată. Mirabela are 77 de ani, dar cu toate astea are un corp impecabil.

Femeia a avut grijă încă din tinerețe să arate cât mai bine. Ea a mărturisit că are un truc pentru asta. Acum ceva timp a povestit care e obiceiul pe care îl respectă în fiecare dimineață pentru a reuși să se mențină mereu în formă.

Care e trucul la care a apelat cântăreața să slăbească

Mirabela Dauer a vorbit despre cel mai mare regret / foto: Facebook

Deși Mirabela Dauer a spus că este o mare pofticioasă. Cu toate acestea, a reușit să slăbească și să se mențină. Unul dintre trucurile pe care le-a mărturisit Mirabela că le are este să consume în fiecare dimineață pe stomacul gol apă fiartă cu lămâie. Ea a explicat că nu poate să țină regim, însă acest obicei ținut cu strictețe a ajutat-o să slăbească chiar și 14 kilograme.

Am slăbit 14 kilograme. Eu nu pot să țin regim pentru că sunt o persoană gurmandă. În schimb, beau apă fiartă cu lămâie pe stomacul gol, dimineața. Mi s-a strâns stomacul. Mi-am propus să slăbesc. Îmi e foarte bine din toate punctele de vedere. Mi-am făcut așa un mod de viață. Când mă trezesc îmi beau apa cu lămâie și apoi trebuie să stau o oră și apoi beau cafeaua și ce mai am nevoie, a spus Mirabela Dauer.

Prin ce a trecut Mirabela Dauer în timpul căsătoriei

Artista a povestit că a trecut prin momente grele cu fostul ei soț. El o bătea mereu, iar din acest motiv a decis să pună punct căsniciei.

Tot timpul a avut grija mea. La bar la el, eram fardată perfect. M-a băgat în spital, în Spitalul de Urgență la Constanța și mi-a furat copilul. L-a ajutat o mare actriță a noastră, bărbatul ei era șeful Baroului de avocați și cu cine să țină…Cu o necunoscută, Mirabela Dauer? Nu. A ținut cu el care era regizor acolo în televiziune și mi-a luat copilul, a zis ea.

VEZI ȘI:

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cătălin Măruță a trecut peste șocul Pro TV și a semnat un nou contract. Revenire în forță în spațiul monden
Știri
Cătălin Măruță a trecut peste șocul Pro TV și a semnat un nou contract. Revenire în forță în…
A fost una dintre cele mai dorite actrițe de la Hollywood, dar astăzi a ajuns de nerecunoscut. Cum arată Joey Heatherton
Știri
A fost una dintre cele mai dorite actrițe de la Hollywood, dar astăzi a ajuns de nerecunoscut. Cum…
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii....
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn la World Trade Center
Mediafax
La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce meserie ciudată are Maria Pitică. Din ce face bani logodnica lui Oase, de fapt
Ce meserie ciudată are Maria Pitică. Din ce face bani logodnica lui Oase, de fapt
De la rochia lui Jennifer Lopez la Google Images: povestea unei revoluții digitale
De la rochia lui Jennifer Lopez la Google Images: povestea unei revoluții digitale
Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. ...
Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. Urangutanul de pluș de la Ikea e stoc epuizat!
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul ...
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre Pakistan și Afganistan
Cătălin Măruță a trecut peste șocul Pro TV și a semnat un nou contract. Revenire în forță în ...
Cătălin Măruță a trecut peste șocul Pro TV și a semnat un nou contract. Revenire în forță în spațiul monden
Vezi toate știrile
×