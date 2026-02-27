Cum a slăbit Mirabela Dauer 14 kilograme. La ce truc a apelat cântăreața

Mirabela Dauer a slăbit multe kilograme. Ea a reușit să se mențină în formă foarte bine pentru vârsta ei. Aceasta a dezvăluit care este secretul pe care l-a avut pentru a obține o siluetă de invidiat.

Cântăreața Mirabela Dauer se menține în formă fără doar și poate. Cu toții știm cât de greu e să ne păstrăm silueta astfel încât să ne simțim bine în pielea noastră. Cu atât mai greu este la o vârstă înaintată. Mirabela are 77 de ani, dar cu toate astea are un corp impecabil.

Femeia a avut grijă încă din tinerețe să arate cât mai bine. Ea a mărturisit că are un truc pentru asta. Acum ceva timp a povestit care e obiceiul pe care îl respectă în fiecare dimineață pentru a reuși să se mențină mereu în formă.

Care e trucul la care a apelat cântăreața să slăbească

Deși Mirabela Dauer a spus că este o mare pofticioasă. Cu toate acestea, a reușit să slăbească și să se mențină. Unul dintre trucurile pe care le-a mărturisit Mirabela că le are este să consume în fiecare dimineață pe stomacul gol apă fiartă cu lămâie. Ea a explicat că nu poate să țină regim, însă acest obicei ținut cu strictețe a ajutat-o să slăbească chiar și 14 kilograme.

Am slăbit 14 kilograme. Eu nu pot să țin regim pentru că sunt o persoană gurmandă. În schimb, beau apă fiartă cu lămâie pe stomacul gol, dimineața. Mi s-a strâns stomacul. Mi-am propus să slăbesc. Îmi e foarte bine din toate punctele de vedere. Mi-am făcut așa un mod de viață. Când mă trezesc îmi beau apa cu lămâie și apoi trebuie să stau o oră și apoi beau cafeaua și ce mai am nevoie, a spus Mirabela Dauer.

Prin ce a trecut Mirabela Dauer în timpul căsătoriei

Artista a povestit că a trecut prin momente grele cu fostul ei soț. El o bătea mereu, iar din acest motiv a decis să pună punct căsniciei.

Tot timpul a avut grija mea. La bar la el, eram fardată perfect. M-a băgat în spital, în Spitalul de Urgență la Constanța și mi-a furat copilul. L-a ajutat o mare actriță a noastră, bărbatul ei era șeful Baroului de avocați și cu cine să țină…Cu o necunoscută, Mirabela Dauer? Nu. A ținut cu el care era regizor acolo în televiziune și mi-a luat copilul, a zis ea.

