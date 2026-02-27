BANC | Bulă a intrat în afaceri cu cumnatul

Este vineri, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

· Ce faci Bulă, cum îți merge?

– Bine, am intrat în afaceri cu un cumnat…

-Am deschis un magazin.

-Da? Cu ce?

-Cu ranga!

Alte bancuri savuroase

Întrebare capcană pentru Bulă

– Bulă, îți plac femeile urâte?

– Nu, Ștrulă.

– Dar cele care nu știu să gătească?

– Nu, Ștrulă.

– Dar cele care mint și înșală?

– Nu, Ștrulă.

– Bine, Bulă. Păi și atunci de ce te-am combinat cu nevastă-mea?

Doctorul și pacientul grijuliu

Un tip merge la doctor, foarte panicat:

— Domnule doctor, cred că sunt invizibil!

Doctorul ridică privirea din hârtii, se uită în jur, apoi spune:

— Următorul!

Tipul, indignat, se apropie mai tare:

— Domnule doctor, vă rog, sunt aici!

Doctorul, calm:

— Nu văd pe nimeni.

Tipul pleacă supărat și îi spune asistentei:

— Nu înțeleg, nu m-a băgat deloc în seamă!

Asistenta oftează:

— Păi… trebuia să vă faceți programare.

— Dar am făcut!

— Și?

— La telefon!

— Și v-a confirmat cineva?

— Da, o voce mi-a spus: „Nu vă vedem în sistem.”

După trei luni de căsnicie, nevasta lui Ion se întoarce la casa părinților ei.

– L-am părăsit, mama, pentru că e un om îngrozitor. Dacă vorbeam, nu era bine. Dacă taceam, nu era bine. Dacă mă plimbam, nu-i plăcea. Dacă stăteam acasă, iar nu-i plăcea.

– Dar dacă lucrai, fata mea, îi plăcea?

– Asta nu știu, n-am încercat.

