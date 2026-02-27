BANC | Bulă a intrat în afaceri cu cumnatul

Este vineri, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!
· Ce faci Bulă, cum îți merge?
– Bine, am intrat în afaceri cu un cumnat…
-Am deschis un magazin.
-Da? Cu ce?
-Cu ranga!
Întrebare capcană pentru Bulă
– Bulă, îți plac femeile urâte?
– Nu, Ștrulă.
– Dar cele care nu știu să gătească?
– Nu, Ștrulă.
– Dar cele care mint și înșală?
– Nu, Ștrulă.
– Bine, Bulă. Păi și atunci de ce te-am combinat cu nevastă-mea?
Doctorul și pacientul grijuliu
Un tip merge la doctor, foarte panicat:
— Domnule doctor, cred că sunt invizibil!
Doctorul ridică privirea din hârtii, se uită în jur, apoi spune:
— Următorul!
Tipul, indignat, se apropie mai tare:
— Domnule doctor, vă rog, sunt aici!
Doctorul, calm:
— Nu văd pe nimeni.
Tipul pleacă supărat și îi spune asistentei:
— Nu înțeleg, nu m-a băgat deloc în seamă!
Asistenta oftează:
— Păi… trebuia să vă faceți programare.
— Dar am făcut!
— Și?
— La telefon!
— Și v-a confirmat cineva?
— Da, o voce mi-a spus: „Nu vă vedem în sistem.”
După trei luni de căsnicie, nevasta lui Ion se întoarce la casa părinților ei.
– L-am părăsit, mama, pentru că e un om îngrozitor. Dacă vorbeam, nu era bine. Dacă taceam, nu era bine. Dacă mă plimbam, nu-i plăcea. Dacă stăteam acasă, iar nu-i plăcea.
– Dar dacă lucrai, fata mea, îi plăcea?
– Asta nu știu, n-am încercat.
