Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

De: Iancu Tatiana 27/02/2026 | 07:57
Așa cum ne-am obișnuit, vremea din România este schimbătoare, iar diferențele dintre temperaturi pot fi uneori semnificative în această primăvară. Meteorologii au transmis că vom avea parte de surprize în anotimpul care abia stă să înceapă, dar și că temperaturile se vor schimba brusc în unele zone ale țării. Dacă în aprilie și mai ne-am fi așteptat să avem în termometre între 15°C-20°C, realitatea este cu totul și cu totul alta. Potrivit meteorologilor Accuweather, după Paște ar trebui să fim precauți și să nu renunțăm la hainele groase, căci temperaturile vor coborî și până la -3°C pe timpul nopții.

Prognoza meteo din această primăvară a fost transmisă, iar gerul se va reîntoarce în Miercurea Ciuc, atunci când se va produce o schimbare drastică între prima parte și ultima parte a lunii aprilie, dar și în primele zile din mai.

Din tricou, în bocanci

Meteorologii au publicat cum va arăta perioada primăverii, iar în Miercurea Ciuc, maximele înregistrate în luna aprilie vor atinge pragul de 16°C în timpul zilei, iar pe timpul nopții, temperatura poate scădea considerabil. Dacă începutul lunii aprilie marchează zile cu soare și temperaturi și de 14°C, pe parcursul nopții lucrurile stau diferit, iar valorile termice vor fi și de -3°C.  Începând cu a doua săptămână a lunii, vremea se va strica și vor exista precipitații locale, soare și nori, chiar dacă pe timp de zi va fi cald și se vor atinge și 16°C. Sunt și zile geroase, iar în această primăvară vor fi mai multe anotimpuri în unul singur.

În Miercurea Ciuc, jumătatea lunii aduce cu sine și ninsoare, atunci când pe parcursul nopții, indicatorii meteo vor afișa 0°C în mai multe zile consecutive. Chiar dacă săptămâna începe cu temperaturi plăcute de 12°C, la care se adaugă soare și nori, vremea se strică treptat, iar schimbările vor fi marcate de zile ploioase cu fulgere și tunete, nori, și vor începe episoade de ninsori, la care se pot aăuga și precipitații mixte. Spre sfârșitul lunii vor fi din ce în ce mai multe perioade în care va ninge, iar gradele resimțite vor fi de 12°C-14°C pe timp de zi și vor scădea brusc până la 0°C pe timp de noapte.

Nici luna mai nu pare să fie mai călduroasă, iar primele zile sunt marcate de diferențe extrem mari între zi și noapte. De 1 mai,  în această zonă vor fi precipitații mixte formate din ploaie și zăpadă, deși ziua se vor înregistra și 15°C, iar pe 2 mai va fi înnorat și va fulgera, temperatura rămânând neschimbată.

ANM anunță vreme severă. Ninsorile și lapovița continuă în aceste zone

Prognoza meteo actualizată. Vremea se schimbă radical în weekendul 28 februarie – 1 martie

