Prongoza meteo azi, 27 februarie 2026. Temperaturi sub zero grade și cer mai noros în centrul țării

Prognoza meteo azi, 27 februarie 2026. Meteorologii anunță o zi cu temperaturi relativ blânde pentru sfârșit de februarie, dar cu condiții de vreme variabilă în diferite regiuni ale țării. Predomină cerul mai mult senin sau parțial noros, fără fenomene meteo severe extinse.

Vremea în România

În ansamblu, vremea va fi rece, dar predominant stabilă, fără fenomene meteo extreme majore. Temperaturile vor fi mai scăzute în zona centrală și în Carpați, în timp ce regiunile sudice, vestice și Dobrogea vor înregistra valori ușor mai blânde. Marile orașe vor avea vreme rece tipică finalului de iarnă, dar cu condiții relativ prietenoase pentru activitățile de zi cu zi.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest – În regiunile nordice și occidentale ale țării, temperaturile se vor situa în jurul a 2–5°C, cu cer senin sau parțial noros și condiții destul de stabile, caracteristice unei zile de tranziție spre primăvară.

Sud și Sud-Est – Sudul și sud-estul României vor avea condiții asemănătoare, cu maxime de aproximativ 4–5°C, cer variabil și posibil doar trecător norii mai densi fără precipitații semnificative.

Oltenia și Sud-Vest – În această zonă, vremea va fi blândă pentru perioada anului, cu temperaturi în jur de 4-5°C și cer predominant parțial noros spre senin, fără fenomene meteo importante.

Est și Nord-Est – În est și nord-est, inclusiv Moldovei, se așteaptă temperaturi similare – în jurul valorii de 2–3°C, cu cer variabil și condiții relativ liniștite.

Centrul țării și zona Carpaților – Regiunile centrale și zona montană vor fi mai reci, în special în interiorul Carpaților unde valorile pot coborî sub 0°C, iar cerul va fi mai noros și mai rece comparativ cu restul țării.

Dobrogea și zona Mării Negre – Pe litoral și în Dobrogea, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât în interior, în jurul valorii de 2–4°C, cu cer variabil și un vânt moderat.

Vremea în capitală – București

În București, vremea va fi în general rece, cu temperaturi maxime de aproximativ 5°C și cer predominant acoperit sau parțial noros. Valorile sunt tipice pentru finalul iernii, iar șansele de precipitații slabe sunt reduse.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: în jur de 2°C, cer senin sau parțial noros, vreme rece dar fără precipitații.

Timișoara: aproximativ 5°C, cer senin și condiții stabile.

Iași: în jur de 2°C, cu cer ușor cetos dimineața și apoi variabil.

Craiova: temperaturi în jur de 4°C, cer parțial noros și vreme calmă.

Constanța: pe litoral valorile vor fi în jur de 4–5°C, cer senin și vânt moderat.

Brașov: temperatură apropiată de 0–2°C, vreme rece în zona montană, cu cer variabil.

