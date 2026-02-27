Noi acuzații grave pentru Russell Brand. Actorul pledează nevinovat și așteaptă procesul

Actorul și comediantul britanic Russell Brand s-a declarat nevinovat în fața a două noi acuzații de natură sexuală, inclusiv una de viol, într-o instanță din Londra. Dosarul penal care îl vizează s-a extins în ultimele luni, iar procesul este așteptat să înceapă mai târziu în acest an.

Noi capete de acuzare prezentate în instanță

Actorul britanic Russell Brand, în vârstă de 50 de ani, s-a prezentat marți la Southwark Crown Court, unde a pledat nevinovat la două acuzații suplimentare de natură sexuală, dintre care una pentru viol.

Noile acuzații vin după ce, în luna decembrie, Brand fusese deja pus sub acuzare pentru viol și agresiune sexuală împotriva a două femei, fapte care ar fi avut loc în 2009. Audierea de marți a avut ca obiect atât formularea pledoariei, cât și pregătirea procesului.

Conform UPI, în fața instanței, Brand a confirmat că înțelege acuzațiile care i se aduc și a respins toate capetele de acuzare.

Un dosar extins: acuzații din perioada 1999–2009

Pe lângă cele două noi acuzații, actorul a pledat anterior nevinovat în legătură cu alte cinci capete de acuzare: două pentru viol, unul pentru agresiune indecentă și două pentru agresiune sexuală. Acestea privesc presupuse fapte comise împotriva a patru femei, în perioada 1999–2005.

La audierea de marți, Brand a apărut în boxa acuzaților, delimitată prin panouri de sticlă, ținând în mână o Biblie plină de semne adezive colorate. El a vorbit doar pentru a-și confirma identitatea și pentru a-și declara pledoaria.

Judecătorul Joel Nathan Bennathan a anunțat prelungirea măsurii controlului judiciar, precizând: „Domnule Brand, sunt sigur că ați auzit tot ce am discutat. Vă voi prelungi eliberarea pe cauțiune.” Întrebat dacă înțelege condițiile impuse, actorul a răspuns: „Da, domnia voastră.”

Procesul privind celelalte cinci acuzații este programat să aibă loc în cursul acestui an.

Alte probleme juridice și context personal

În paralel cu dosarul penal, Russell Brand este vizat și într-un proces civil. În această cauză, un reclamant anonim susține că ar fi fost agresat sexual de actor pe platourile de filmare ale remake-ului filmului „Arthur”, lansat în 2010.

Brand a negat în repetate rânduri toate acuzațiile formulate împotriva sa, susținând că este nevinovat.

În plan personal, actorul a fost căsătorit cu cântăreața Katy Perry între octombrie 2010 și decembrie 2011. În prezent, este căsătorit cu Laura Gallacher, cu care are doi fii și o fiică.

Cazul continuă să atragă atenția opiniei publice din Marea Britanie și din afara ei, pe fondul acuzațiilor grave și al notorietății celui implicat.

