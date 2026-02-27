Acasă » Știri » Noi acuzații grave pentru Russell Brand. Actorul pledează nevinovat și așteaptă procesul

Noi acuzații grave pentru Russell Brand. Actorul pledează nevinovat și așteaptă procesul

De: Diana Cernea 27/02/2026 | 06:10
Noi acuzații grave pentru Russell Brand. Actorul pledează nevinovat și așteaptă procesul
Sursa foto: Profimedia

Actorul și comediantul britanic Russell Brand s-a declarat nevinovat în fața a două noi acuzații de natură sexuală, inclusiv una de viol, într-o instanță din Londra. Dosarul penal care îl vizează s-a extins în ultimele luni, iar procesul este așteptat să înceapă mai târziu în acest an.

Noi capete de acuzare prezentate în instanță

Actorul britanic Russell Brand, în vârstă de 50 de ani, s-a prezentat marți la Southwark Crown Court, unde a pledat nevinovat la două acuzații suplimentare de natură sexuală, dintre care una pentru viol.

Noile acuzații vin după ce, în luna decembrie, Brand fusese deja pus sub acuzare pentru viol și agresiune sexuală împotriva a două femei, fapte care ar fi avut loc în 2009. Audierea de marți a avut ca obiect atât formularea pledoariei, cât și pregătirea procesului.

Conform UPI, în fața instanței, Brand a confirmat că înțelege acuzațiile care i se aduc și a respins toate capetele de acuzare.

Un dosar extins: acuzații din perioada 1999–2009

Pe lângă cele două noi acuzații, actorul a pledat anterior nevinovat în legătură cu alte cinci capete de acuzare: două pentru viol, unul pentru agresiune indecentă și două pentru agresiune sexuală. Acestea privesc presupuse fapte comise împotriva a patru femei, în perioada 1999–2005.

La audierea de marți, Brand a apărut în boxa acuzaților, delimitată prin panouri de sticlă, ținând în mână o Biblie plină de semne adezive colorate. El a vorbit doar pentru a-și confirma identitatea și pentru a-și declara pledoaria.

Judecătorul Joel Nathan Bennathan a anunțat prelungirea măsurii controlului judiciar, precizând: „Domnule Brand, sunt sigur că ați auzit tot ce am discutat. Vă voi prelungi eliberarea pe cauțiune.” Întrebat dacă înțelege condițiile impuse, actorul a răspuns: „Da, domnia voastră.”

Procesul privind celelalte cinci acuzații este programat să aibă loc în cursul acestui an.

Alte probleme juridice și context personal

În paralel cu dosarul penal, Russell Brand este vizat și într-un proces civil. În această cauză, un reclamant anonim susține că ar fi fost agresat sexual de actor pe platourile de filmare ale remake-ului filmului „Arthur”, lansat în 2010.

Brand a negat în repetate rânduri toate acuzațiile formulate împotriva sa, susținând că este nevinovat.

În plan personal, actorul a fost căsătorit cu cântăreața Katy Perry între octombrie 2010 și decembrie 2011. În prezent, este căsătorit cu Laura Gallacher, cu care are doi fii și o fiică.

Cazul continuă să atragă atenția opiniei publice din Marea Britanie și din afara ei, pe fondul acuzațiilor grave și al notorietății celui implicat.

CITEȘTE ȘI:

Russel Brand, în mijlocul unui scandal uriaş! Cinci femei au depus mărturie împotriva lui. De ce este acuzat

 Russell Brand, lăsat fără venitul de 1 milion de euro pe an după acuzațiile de viol. Ce noi acuze i se aduc actorului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vedeta TV e de nerecunoscut după ce a slăbit! Fanii o acuză că își modifică pozele, dar ea susține că procesul a fost natural
Showbiz internațional
Vedeta TV e de nerecunoscut după ce a slăbit! Fanii o acuză că își modifică pozele, dar ea…
Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”
Showbiz internațional
Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii....
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn la World Trade Center
Mediafax
La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Coral Simanovich, soția fotbalistului Sergi Roberto. Cei doi sunt căsătoriți de 8 ani
Cum arată Coral Simanovich, soția fotbalistului Sergi Roberto. Cei doi sunt căsătoriți de 8 ani
Ce meserie ciudată are Maria Pitică. Din ce face bani logodnica lui Oase, de fapt
Ce meserie ciudată are Maria Pitică. Din ce face bani logodnica lui Oase, de fapt
De la rochia lui Jennifer Lopez la Google Images: povestea unei revoluții digitale
De la rochia lui Jennifer Lopez la Google Images: povestea unei revoluții digitale
Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. ...
Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. Urangutanul de pluș de la Ikea e stoc epuizat!
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul ...
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre Pakistan și Afganistan
Vezi toate știrile
×