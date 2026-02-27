Acasă » Știri » Cum arată pentrhouse-ul lui Liviu Vârciu din Brașov. Prezentatorul TV a apelat la ajutorul unui designer de interior

De: Alina Drăgan 27/02/2026 | 06:40
După multă muncă și un împrumut generos de la Nea Mărin, Liviu Vârciu a reușit să finalizeze vila de lux pe care o are în zona Băneasa din Capitală. Și-a făcut cinema acasă, a returnat împrumutul și acum are casa la care a visat. Însă, puțin sunt cei care știu că prezentatorul TV mai deține și un penthouse impresionant în Poiana Brașov. A apelat la ajutorul unui designer de interior pentru a contura povestea locuinței de la munte.

Liviu Vârciu și partenera sa, Anda Călin, locuiesc de ani buni într-o vilă de lux din zona Băneasa. Prezentatorul TV a muncit mult pentru a-și ridica această casă, însă în cele din urmă a reușit și este cât se poate de mândru de rezultat. Dar pe lângă vila din București, Liviu Vârciu are și o casă la munte, un penthouse în Poiana Brașov. Locuința este una spațioasă, amplasată într-o zonă bună, ce oferă un peisaj ce îți taie reparația.

Pe lângă vila din Capitală, Liviu Vârciu se poate mândri și cu un penthouse în Poiana Brașov. Locuința acestuia și a Andei Călin se află într-un complex de lux și este dotată cu tot ce este necesar. Pentru amenajarea penthouse-ului, prezentatorul TV a apelat la ajutorul unei firme de design interior, dar care a amenajat casa după indicațiile sale.

Penthouse-ul din Poiana Brașov se află într-un complex rezidențial și se întinde pe două etaje. Are un living spațios și o bucătărie open space. Dormitorul este și el unul mare, cu baie proprie și se află la etaj. Tot aici se află și dressingul generos. De asemenea, de la balcon Liviu Vârciu se bucură de o priveliștea de vis, mai ales în timpul iernii. Întreaga casă este amenajată elegant, în tonuri deschise.

Dacă în cazul penthouse-ului din Poiana Brașov elementul care captează atenția este fără dar și poate priveliștea de vis, în cazul locuinței din Capitală elementul surpriză îl reprezintă cinematograful pe care prezentatorul TV și l-a amenajat acasă.

„Pentru că sunt pasionat de filme, în casă am amenajat un mic cinema, de opt locuri. Am deja sute de filme, pe DVD-uri şi Blue Ray, pe care le-am plătit, pentru că eu respect artiştii. Nu sunt adeptul descărcării filmelor gratis, de pe Internet”, spunea Liviu Vârciu.

