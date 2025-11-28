Carmina nu mai vrea să audă de iubiți și relații! Fiica lui Liviu Vârciu este vehementă

Carmina Vârciu, fiica cea mare a celebrului artist și prezentator Liviu Vârciu, a ales să își construiască viața după propriile reguli, concentrându-se în prezent pe carieră și dezvoltare personală. Iată ce declarații a făcut tânăra!
La cei 22 de ani ai săi, tânăra nu mai este implicată într-o relație și pare să fie complet împăcată cu această etapă a vieții. Dragostea, pentru moment, a fost pusă deoparte, lăsând loc proiectelor, visurilor și obiectivelor pe care și le-a fixat încă de când a venit în București. Decizia ei de a pune relațiile pe pauză nu este una impulsivă. Carmina a înțeles că timpul este cel mai prețios aliat atunci când vine vorba de construirea unei cariere solide și de atingerea unor obiective personale.
Mutarea definitivă în Capitală a marcat un punct de cotitură în viața sa, transformând orașul într-un loc al oportunităților și al descoperirii de sine. De altfel, tânăra și-a făcut buletin de București și a ales să nu mai plece decât în vacanțe scurte, asumându-și statutul de locuitoare permanentă a metropolei.
„Pauză cu dragostea! Am prea multe lucruri de făcut pe care mi le-am promis eu mie de când m-am mutat la București și am pus dragostea pe pauză, pentru că nu am timp de asta acum și în momentul de față cred că m-ar împiedica să fac anumite lucruri pe care mi le-am propus. Am decis să mă focusez acum pe carieră. Apoi, am timp de dragoste, copii, dacă e, familie, etc.
Nu-mi face cu ochiul ceva foarte ușor, trebuie să simt eu că există chimie. Nu mă interesează statutul social și portofelul, trebuie să fie sincer, onest și să mă iubească. Când o să fie o să fie, dragostea mai poate să aștepte! Deocamdată îmi doresc să fac ceea ce mi-am propus pe plan profesional și să fiu sănătoasă!”, a transmis Carmina.
