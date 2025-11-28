Carmina nu mai vrea să audă de iubiți și relații! Fiica lui Liviu Vârciu este vehementă

Carmina Vârciu, fiica cea mare a celebrului artist și prezentator Liviu Vârciu, a ales să își construiască viața după propriile reguli, concentrându-se în prezent pe carieră și dezvoltare personală. Iată ce declarații a făcut tânăra!

La cei 22 de ani ai săi, tânăra nu mai este implicată într-o relație și pare să fie complet împăcată cu această etapă a vieții. Dragostea, pentru moment, a fost pusă deoparte, lăsând loc proiectelor, visurilor și obiectivelor pe care și le-a fixat încă de când a venit în București. Decizia ei de a pune relațiile pe pauză nu este una impulsivă. Carmina a înțeles că timpul este cel mai prețios aliat atunci când vine vorba de construirea unei cariere solide și de atingerea unor obiective personale.

Carmina nu mai vrea să audă de iubiți

Mutarea definitivă în Capitală a marcat un punct de cotitură în viața sa, transformând orașul într-un loc al oportunităților și al descoperirii de sine. De altfel, tânăra și-a făcut buletin de București și a ales să nu mai plece decât în vacanțe scurte, asumându-și statutul de locuitoare permanentă a metropolei.

„Pauză cu dragostea! Am prea multe lucruri de făcut pe care mi le-am promis eu mie de când m-am mutat la București și am pus dragostea pe pauză, pentru că nu am timp de asta acum și în momentul de față cred că m-ar împiedica să fac anumite lucruri pe care mi le-am propus. Am decis să mă focusez acum pe carieră. Apoi, am timp de dragoste, copii, dacă e, familie, etc. Nu-mi face cu ochiul ceva foarte ușor, trebuie să simt eu că există chimie. Nu mă interesează statutul social și portofelul, trebuie să fie sincer, onest și să mă iubească. Când o să fie o să fie, dragostea mai poate să aștepte! Deocamdată îmi doresc să fac ceea ce mi-am propus pe plan profesional și să fiu sănătoasă!”, a transmis Carmina.

