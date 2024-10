Ce s-a întâmplat la filmările ”Zăpadă, Ceai și Dragoste” este ireal! Liviu Vârciu a dat tot din casă! Țeapă 1.000 € pe zi! Adevărul despre banii primiți de la soție

Liviu Vârciu dă totul din culisele filmului „Zăpadă, Ceai și Dragoste: Cu puțin Noroc”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îndrăgitul actor a făcut mărturisiri picante de pe platourile de filmare. O astfel de producție, pentru care am aflat și suma fabuloasă pe care a investit-o Liviu Vârciu, nu putea fi lipsită de întâmplări amuzante. Bine, nu știm cât de amuzat a fost artistul de întreaga situație. Nu de alta, dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar protagonistul nostru a primit o țeapă de zile mari de unde nu se aștepta. Toate detaliile financiare, dar și cele presărate cu umor, le veți citi în rândurile care vor curge.

Carismaticul artist dă lovitura cu cea de-a doua parte a filmului în care interpretează și unul dintre personajele principale. Investiția a fost pe măsură, deoarece Liviu Vârciu, în calitate și de producător, a băgat bani frumoși pentru ca totul să iasă ca la carte. Iar cum detaliile fac diferența, artistul a planificat totul cu minuțiozitate. Cu toate acestea, surpriza neplăcută de pe platourile de filmare a venit de la „colegii” necuvântători.

Vorbim aici despre niște cai, care ar fi trebuit să își joace rolul impecabil. Mai ales pentru că Liviu Vârciu a scos din buzunar o sumă considerabilă pentru ca animalele să facă niște cascadorii impresionante. Chiar dacă experiența cu caii nărăvași este trecută la capitolul pierderi, celebrul actor trage speranțe că suma uriașă investită în film va merita din plin.

Câți bani a investit Liviu Vârciu în noua producție?

Actorul și producătorul comediei neaoșe care face deliciul iubitorilor de umor românesc ne-a spus că investiția pentru noul film se apropie de un milion de euro. Peripețiile nu au lipsit, iar Liviu Vârciu povestește, cu umoru-i caracteristic, cum a luat țeapă de la niște…cai.

„Eu am plătit niște cai, care ar fi trebuit să fie cascadori și nu au făcut nimic din ce am vrut noi. Caii au fost mult mai ambițioși și neinteresați să joace în acest film. Nu au vrut să facă nimic din ce le-au spus cascadorii noștri. Caii ar fi trebuit să treacă prin fum, ar fi trebuit să facă o cambrare, să stea să treacă o dronă pe sub picioarele lor, nu au făcut nici asta. Așa că i-am plătit doar ca să-i scoatem puțin din oraș, să îi plimbăm până la Alba-Iulia, să le dăm să mănânce.

Dacă m-a țepuit cineva la filmul ăsta, m-au țepuit caii. Eu am plătit 1000 de euro pe zi pentru acei caii, au fost mai multe zile de filmare. Eu am investit în film peste 800.000 de euro, mă apropii de milion. Nu am împrumutat bani, așa cum am mai auzit, de la soția mea. Noi avem banii la comun. Soției mele i-am deschis acum o grădiniță, e business-ul ei, de care se ocupă ea. Business-ul meu e și al ei, ca în orice relație, banii ei sunt doar ai ei, banii mei sunt și ai ei”, a declarat Liviu Vârciu pentru CANCAN.RO.

Artistul recunoaște: „Nu a fost câștig”

În ceea ce privește prima parte a filmului, actorul mărturisește faptul că profitul a cam lăsat de dorit. Banii câștigați au fost folosiți pentru a plăti facturile și oamenii care au lucrat de zor la peliculă. Însă acum, pentru partea a doua a comediei, Liviu Vârciu speră că lucrurile vor sta diferit.

„Prima producție a filmului mi-a plătit facturile, atât. Nu mi-a adus mai mult de 100.000 de euro, profit. Banii pe care i-am încasat de la Netflix au fost doar cât să plătesc facturile pentru oameni și camere. Pe mine m-a oprit pandemia atunci, au scos filmul din cinematograf pentru s-a blocat lumea, cu totul. Apoi eu am rămas cu el și l-am dat la Netflix. Nu a fost pierdere, dar nici câștig. Acum m-au ajutat unii parteneri pe care i-am avut eu, ca și sponsori, pe care îi vedeți și în film.

Dar nu mi-au acoperit costurile filmului. Aștept să iasă lumea la cinematograf, să se ducă să-l vadă în cinema, să se bucure, să se distreze. Dacă merg oamenii în cinematograf, înseamnă că am făcut o producție bună. Va exista și partea a treia a filmului, o voi da în ianuarie, e filmată deja. Asta e o trilogie, am început cu trei personaje, vom încheia tot cu trei personaje. Apoi voi face o altă producție, după ce voi termina. De la anul, din toamna lui 2025 mă voi gândi la alt proiect”, a mai spus artistul.

