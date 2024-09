Anda și Liviu Vârciu au dat din casă: totul despre nunta restrânsă! ”A fost dorința soției mele!” Ce se întâmplă la anul

Anda și Liviu Vârciu au povestit totul despre nunta restrânsă pe care au avut-o în România, dar și despre vacanța din Grecia în care au mers imediat după marele eveniment. Pentru CANCAN.RO, cei doi soți au dezvăluit unde plănuiesc să meargă în luna de miere.

În urmă cu aproape trei săptămâni, Anda și Liviu Vârciu și-au unit destinele oficial în cadrul unui eveniment restrâns. Extrem de restrâns, am putea spune!

”Evenimentul a fost foarte frumos! Mi-am dorit întotdeauna să fie unul restâns, doar noi și nașii, și chiar așa a fost. Vom face și o petrecere mai mare, dar la anul. Nu va mai fi nuntă, ci doar o petrecere.

A fost dorința soției mele și am zis să încep cu dreptul. Mna, happy wife, happy life”, au povestit Anda și Liviu Vârciu, pentru CANCAN.RO.

Imediat după ce s-au căsătorit, Liviu și aleasa inimii sale și-au făcut bagajele și au zburat către Grecia. Deși am fi crezut că aceasta escapadă este luna de miere pentru ei, ei bine, se pare că lucrurile nu au stat deloc așa.

”Va fi luna de miere când vom pleca doar noi singuri, acum am fost cu nașii. Nașii ne-au făcut cadou săptămâna aceasta și am zis de ce să nu mergem?! Am fost, ne-am distrat. Nu mai mergem în Mykonos, dar în Santorini am mai merge. Acolo am stat puține zile, pentru că ea a trebuit să se întoarcă, fiindcă începe grădinița cu copiii, iar eu trebuia să fiu aici, pentru că lansez filmul pe 25”, explică prezentatorul TV.

Anda și Liviu vorbesc despre luna de miere

Pentru a imortaliza cele mai importante clipe din viața lor, în Grecia, Anda și Liviu Vârciu au avut parte și de o ședință foto în urma căreia au rezultat cele mai ”instagramabile” poze.

”Noi am mai făcut o ceremonie acolo, urmată de un shooting. Liviu a stat până la final, fix așa cum l-am pus. La ultimele două poze se cam săturase, dar a fost foarte frumos. Astăzi am văzut pozele pentru prima dată și sunt superbe”, povestesc cei doi.

Bine, bine, dar dacă vacanța din Grecia nu poate fi considerată luna de miere, unde va avea loc aceasta? Anda și Liviu Vârciu ne-au oferit răspunsul.

”El ar vrea în Maldive, eu aș merge undeva unde nu am fost. Poate Bali”, încheie Anda, pentru CANCAN.RO.

