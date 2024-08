Liviu Vârciu și Anda Călin fac nunta! Artistul și iubita lui au stabilit: când va avea loc petrecerea?

Nu mai puțin de opt ani au trecut de când Liviu Vârciu a cunoscut-o pe Anda Călin și i s-au aprins călcâiele! Timpul s-a scurs cât ai bate din palme, relația s-a consolidat an de an, pe lume au venit și cei doi copii ai lor, Anastasia și Matei, mai rămăsese doar… NUNTA! Nu va mai fi un secret începând de astăzi, Liviu și Anda o pun de o mare petrecere weekend-ul acesta! CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Liviu Vârciu era enigmatic, atunci când a fost întrebat, încă o dată, despre nunta cu Anda Călin. Asta după ce se zvonise că, într-un mare secret, cei doi s-au căsătorit. ”Și dacă zic că ne-am…., care mai e secretul? Nu se știe, nu o să aflați niciodată, știm doar noi doi și nașii, atât”, a fost răspunsul artistului, pentru Ciao.ro (Vezi AICI tot interviul).

Ce spunea Anda Călin despre nunta cu Liviu Vârciu

Doar că acum va fi oficial: Anda Călin și Liviu Vârciu fac mare nuntă, în secret, evident. Iar evenimentul va avea loc chiar în weekend-ul care se apropie. O sursă CANCAN.RO ne-a dezvăluit că Liviu ar fi anunțat, într-un cerc restrâns, că relația lui cu Anda se va oficializa atunci! Se pare că artistul a invitat o mână de oameni, dar într-un cadsru de basm, iar acolo va petrece alături de iubita lui și de invitați așa cum se cuvine!

Anda Călin făcea câteva dezvăluiri despre nunta cu Liviu Vârciu, nu cu mult timp în urmă, la Xtra Night Show. Ea spunea că nu a fost o prioritate pentru ei, dar că, atunci când se va întâmpla, evenimentul va fi unul intim, cu oamenii importanți lor lângă ei. Mai spunea că tot atunci va avea loc și cununia religioasă. „Nu sunt sigură că veți afla. Va fi un eveniment intim, nu neapărat ascuns, pentru că noi nu facem lucrurile pe ascuns, dar cred că nu tot ceea ce facem noi într-o relație trebuie să apară în presă neapărat, ca să fie validat de cineva. Important este să ne validăm noi, ca familie, nu să ne valideze alții”, a declarat Anda Călin.

Cum s-au cunoscut Anda Călin și Liviu Vârciu

Liviu a întâlnit-o pe Anda Călin într-un club, ea fiind, atunci, manager acolo. I-a spus, direct, cu tupeu: ”De ce ești în club? Copiii unde sunt?” Iar răspunsul ei l-a lăsat mască: ”La maică-ta!” El i-a cerut numărul de telefon, ea nu i l-a dat. Au conversat, apoi, pe Facebook și s-au întâlnit. Așa s-au cunoscut Liviu și Anda, iar de atunci au trecut nu mai puțin de opt ani, iar cei doi se pregătesc, acum, de nuntă.

”Sunt opt ani, avem doi copii frumoși, avem o relație foarte bună. Ne înțelegem bine. E cea mai lungă relație din viața mea și sper și ultima că așa sperăm toți. Nu cred că m-a schimbat, doar că datorită ei am mai luat niște lucruri. Datorită ei, uite, am o familie, datorită ei am niște bani pe care pot să-i investesc”, a spus Liviu Vârciu.

