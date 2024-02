Cum arată casa în care locuiesc Liviu Vârciu și Anda Călin. Vila luxoasă are sală de cinema și studio de înregistrări

În urmă cu mai bine de 10 ani, Liviu Vârciu (42 de ani) își vedea visul devenit realitate. Și-a achiziționat un teren în zona Băneasa, teren pe care urma să fie construită propria sa casă. Ei bine, finalizarea locuinței a durat 4 ani și l-a costat aproape jumătate de milion de euro. Vila luxoasă are sală de cinema, cramă și studio de înregistrări

Liviu Vârciu locuiește acum într-un complex rezidențial din Pipera – în apropiere de Pădurea Băneasa. Până să-și vadă visul devenit realitate, prezentatorul TV a avut de trecut prin mai multe provocări și încercări.

Liviu Vârciu: ”Am buncăr la subsolul casei”

A rămas de câteva ori fără bani pentru materialele de construcții – moment în care construcția a stagnat – și a fost nevoit să se împrumute de la prieteni pentru a acoperi o parte din cheltuielile necesare. Temutul nea Marin a fost singura persoană care a sărit în ajutorul lui și i-a împrumutat banii de care mai avea nevoie pentru finalizarea locuinței. Prezentatorul TV a cheltuit aproximativ 400.00 de euro pentru finalizarea vilei de lux.

„M-a ajutat, mânca-i-aș gura lui! Am fost într-o situație foarte dificilă, nu-mi mai ajungeau banii pentru casă pe care încerc să o finalizez și nea Marin imediat a sărit. Cine-ți mai împrumută bani în ziua de astăzi?! E adevărat că eu mai cheltuiesc banii pe prostii”, a declarat Vârciu la Antena Stars.

Pentru că a știut de la început cum vrea să arate casa în care își va crește cei doi copii – pe care îi are cu Anda Călin, partenera – construcția și amenajarea vilei au fost finalizate abia după 4 ani. Designul vilei este inspirat parcă din filmele de la Hollywood, cu sală de cinema – de 8 locuri, buncăr la subsol, un studio de înregistrări, birou, cramă, jacuzzi, saună și garaj.

„Pentru că sunt pasionat de filme, în casă am amenajat un mic cinema, de opt locuri. Am deja sute de filme, pe DVD-uri şi Blue Ray, pe care le-am plătit, pentru că eu respect artiştii. Nu sunt adeptul descărcării filmelor gratis, de pe internet. La subsol e buncăr: am beton de 350, fier de 25… Am băgat să fie… Dacă vine bomba atomică, buncărul meu ţine”, a mai dezvăluit Vârciu.

Vila lui Liviu Vâciu se află construită pe o suprafață de 135 de mp și este repartizată astfel: la subsol se află garajul, crama și studioul de înregistrare, iar la parter se află un birou, livingul, bucătărie, living și o terasă generoasă de 50 mp. La etaj există o altă terasă, ceva mai generoasă – 70 mp și trei dormitoare – fiecare cu baie personală.