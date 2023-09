Antena 1 l-a anunțat pe Nea Mărin ce se întâmplă cu emisiunea „Poftiți pe la noi”. Liviu Vârciu a dat din casă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! “Am scăpat de bătaie, m-am șmecherit!”

După luni întregi de așteptare, emoțiile lui Nea Mărin au fost risipite. Filmările pentru „Poftiți pe la noi” s-au reluat în urmă cu câteva săptămâni. Marin Barbu s-a descătușat de orice stres, iar Liviu Vârciu a simțit din nou, pe propria piele, atingerea nuielii sale. Lucru care însă nu se va mai repeta pe viitor, pentru că acesta și-a luat un „scut viu”, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Luni bune, Marin Barbu, alias „Nea Mărin” n-a primit nici măcar vreun telefon, pentru a fi anunțat ce se întâmplă cu show-ul „Poftiți pe la noi”, potrivit declarațiilor făcute de acesta, la vremea respectivă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Nu doar el, dar și celelalte vedete angrenate în acest proiect, au avut ceva emoții, dat fiind faptul că apăruseră și primele bănuieli că emisiunea ar putea fi scoasă din grilă.

Lucru care însă nu s-a întâmplat. Întârzierea reluării filmărilor a fost cauzată de faptul că producătoarea show-ului, Mona Segal, este angrenată și în alte proiecte, multe aflate la început de drum.

„Am simțit nuiaua pe spate, puțin pe șolduri și pe o pulpă, puțin mai tare”

Astfel că, în urmă cu câteva săptămâni, protagoniștii show-ului s-au întors la treabă. Pentru început, filmările au avut loc în zona Dobrogei. Liviu Vârciu nu a scăpat nici de această dată de nuiaua bunului său prieten, nea Mărin.

„Revederea a fost la fel de emoționantă. Ca de obicei, n-am simțit nimic în prima oră. După care am simțit nuiaua pe spate, puțin pe șolduri și pe o pulpă, puțin mai tare. Și, bineînțeles, praștia pentru toate cele”, a povestit Liviu Vârciu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Acum va fi altceva, mi-am adus omul meu de bătaie”

Având experiența show-urilor precedente, când a simțit usturimea nuielii de fiecare dată, artistul a găsit soluția salvatoare pentru a scăpa fără nici o atingere.

„Acum va fi altceva, mi-am adus omul meu de bătaie. Am scut viu. Am scăpat de nuiaua lui, am om care primește în locul meu. M-am șmecherit. Nuiaua am simțit-o un pic, în primele zile de filmări, până a venit omul, după care a fost bine. Filmăm prin mai multe localități din țară. Recent am fost în Dobrogea”, a adăugat, cu umor, în stilu-i caracteristic, Liviu Vârciu.

Longevitatea lui Nea Mărin

Nea Mărin se află la cârma acestui proiect ce l-a consacrat în domeniul televiziunii și i-a adus și audiențe record, de mai bine de 14 ani. De-a lungul timpului, „Serviți, vă rog”, a devenit „Poftiți pe la noi”, dar tematica a rămas aceeași. Nea Mărin, alături de Liviu Vârciu, care i-a devenit prieten la cataramă, au cutreiarat țara-n lung și-n lat, alături de alte vedete consacrate ce s-au perindat prin emisiune. Și au ajuns să fie nu doar cunoscuți, dar și extrem de iubiți, prin toate colțurile satelor sau orașelor prin care au ajuns.

