Nea Mărin nu a avut parte de o experiență plăcută, în drum spre Poiana Brașov. Vedeta Antenei 1 trebuia să ajungă la Poiana Brașov, pentru a lua parte la un eveniment. Din cauza condițiilor traficului, a fost nevoit să îl amâne, pentru că nu ajungea la timp. În plus, s-a declarat și dezamăgit de autorități. Iată detaliile mai jos, în articol.

Nea Mărin a trebuit să ajungă la Poiana Brașov, la un eveniment, însă drumul nu a fost tocmai plăcut pentru vedeta Antenei 1, cum nici pentru foarte mulți dintre șoferi! Odată ce a ajuns în zona orașului Sibiu, toți participanții la trafic au fost nevoit să aștepte timp de patru ore, pentru a trece de oraș. În total, Nea Mărin a stat blocat în trafic opt ore. Nu a mai putut să ajungă la timp, la eveniment, așa că a trebuit să îl amâne. În cadrul unor declarații, coregraful s-a arătat dezamăgit de autorități.

„Aveam un eveniment și trebuia să ajungem în Poiana Brașov. Am plecat la ora 17:00 din București pentru a ajunge la ora 21:00. Știam, mi-am luat măsuri de siguranță patru ore. Am mers bine până la intrarea în Sinaia și, de la intrarea în Sinaia, până la ieșirea din Sinaia, am făcut exact 4 ore. Nimeni din autorități nu a venit să anunțe, să spună ceva. A trecut o mașină de poliție și am întrebat, mi-au răspuns că în 5 minute e gata, că s-a deblocat, a fost ceva blocaj și am crezut în autorități. De unde… am stat acolo iar ore în șir”, a mărturisit Nea Mărin.

Nea Mărin: „Am luat hotărârea de a mă întoarce acasă la mine”

În cele din urmă, s-au întors acasă. Deși voia să aleagă o altă rută, pentru a ocoli traficul infernal din zona Sibiului, a renunțat la această idee.

„După care am luat hotărârea de a pune mâna pe telefoane și de a suna peste tot noi, la relațiile noastre. Cineva ne-a dat o informație bună, ne-a spus că ar fi un tir răsturnat la Predeal și la Azuga două tiruri nu pot urca, s-au blocat. Atunci am luat hotărârea să ne întoarcem, să mergem spre Cheia, însă și pe Cheia erau probleme, și atunci am luat hotărârea de a mă întoarce acasă la mine. Dezamăgit! Am sunat la organizator și am amânat, mi-am cerut scuze și asta a fost”, a mai mărturisit coregraful, la Antena Stars.

Sursă foto: captură video YouTube