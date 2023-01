Nea Marin nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Ce l-a emoționat atât de tare pe prezentatorul emisiunii ,,Poftiți pe la noi! Poftiți la târg”

Nea Mărin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Îi încântă mereu pe cei de acasă cu dispoziția sa și felul de a fi. Mereu dă dovadă de sinceritate și nu se ferește să-și dea frâu emoțiilor, ori de câte ori traversează un moment demn de o lacrimă.

În cadrul uneia dintre edițiile emisiunii pe care o prezintă, Nea Marin și-a amintit de copilărie și tradiții. Alături de Jador și Maria Buză, cunoscutul coregraf a rămas surprins până la lacrimi de faptul că, în anumite zone ale țării, tradițiile încă sunt păstrate la rang înalt.

Nea Marin, în lacrimi. Și-a amintit de copilărie și tradiții

Împreună cu echipa sa, Nea Mărin a ajuns în mijlocul unei șezători. Un cântec din folclor interpretat de Jador, amintirile din copilăria sa și tradițiile vii, au smuls lacrimile lui Nea Mărin.

,,Mi-am adus aminte câte lucruri frumoase se întâmplau în șezători. Era cea mai mare plăcere a mea când zicea bunica: mergem la clacă. Așa i se zicea în sud. Se depănau toate amintirile. Ajungeau la tot felul de subiecte. Și mi-am adus aminte de copilărie.

Am avut ocazia să învăț să joc. Știu un joc care se numește vârtelniță. Era numai de bărbați jucat. Probabil că s-au inspirat din ce vedeau la război (cel de cusut n.r). Acolo se întâmplă niște ritmuri, că totul e ritm. Am văzut în șezători, la bătrâni.", a povestit Nea Mărin, în cadrul emisiunii pe care o moderează.

Ce dorință arzătoare are Nea Mărin

În cadrul aceleiași ediții, Nea Mărin a mărturisit că își dorește foarte mult să meargă mai departe tradiția.

,,Aș fi cel mai fericit om să văd că merge mai departe tradiția. M-ați făcut să îmi amintesc de copilărie. Parcă îi văd pe bunicul, pe bunica, mama, tata, parcă îi văd pe toți, așa ne adunam…”, a mai spus Nea Marin.