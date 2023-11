Mama lui Liviu Vârciu nu a suportat-o niciodată pe Adelina Pestrițu. Actorul face declarații uluitoare: „Ai mei m-au avertizat mereu…”. Ce relații are cu actuala noră!

Liviu Vârciu, considerat mult timp unul dintre cei mai râvniți burlaci autohtoni, a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că niciuna dintre frumusețile autohtone cu care a avut o relație nu au fost pe placul părinților săi. Fără a-i pomeni numele, actorul s-a referit, în mod cert, la fosta sa soție, Adelina Pestrițu. Singura excepție a actuala sa parteneră, Anda Călin, pe care mama sa a plăcut-o încă din prima clipă.

Încă de când a dat lovitura cu trupa L.A, Liviu Vârciu a atras ca un magnet frumusețile autohtone. Artistul a fost unul dintre cei mai râvniți burlaci, iar printre cuceririle sale s-au numărat și nume consacrate din show-bizz, precum Adelina Pestrițu, cu care de altfel a fost căsătorit mai mulți ani, Jojo, Andreea Popescu (fosta dansatoare a Deliei), Andreea Bododel (fost model), actrița Diana Ștefănescu (Iguana).

Ei bine, dintre toate acestea, niciuna nu a fost pe placul părinților săi. Singura excepție este actuala sa parteneră, Anda Călin, de care mama lui s-a atașat încă din prima clipă.

Adelina Pestrițu nu a fost pe placul soacrei niciodată!

Atunci când Liviu și Adelina s-au căsătorit, existau zvonuri conform cărora că mama actorului a fost extrem de nefericită la nuntă și că nu a plăcut-o nicio secundă pe focoasa brunetă, pentru că fusese dansatoare în străinătate. Liviu a refuzat categoric pe atunci să discute despre scandalul dintre părinți și soția sa, însă, la mai bine de șase ani de la divorț, el a decis să spună lucrurilor pe nume. Fără a-i pomeni numele acesteia, despre care refuză și să-și aducă aminte:

„Pe mine părinții m-au tras mereu de mânecă, dar tot ca mine am făcut. M-au avertizat mereu să fac alegerile cu mai multă grijă și înțelepciune. Anda este singura dintre iubitele mele care le-a plăcut. Până atunci niciuna nu a fost pe placul lor. Niciodată însă nu m-am luat după ce zicea mama”, a dezvăluit actorul în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

( NU RATA: FIICA LUI LIVIU VÂRCIU S-A TREZIT CU POLIȚIA ACASĂ. CARMINA A FOST RIDICATĂ DIN PAT DE OAMENII LEGII: „ERAU 12 POLIȚIȘTI LA UȘĂ” )

„Am totală încredere în Carmina”

Deși e tată de fată, iar Carmina, fiica sa cea mare e deja la vârsta la care își poate întemeia o familie, actorul ne-a mărturisit că nu se bagă în alegerile pe care ea le va face. Și nici nu-i va atrage atenția dacă iubitul său n-ar fi pe placul lui.

„Nu-mi mai dau cu părerea în ceea ce privește viața Carminei. O făceam când eram mai tânăr. Acum decide singură. Nu mă bag, nu mă interesează, am totală încredere în ea. Dacă mă anunță că se mărită, foarte bine, să fie într-un ceas bun. Ce am putut să fac, am făcut. Fiecare își decide singur soarta”, ne-a spus acesta.

( CITEȘTE ȘI: LIVIU VÂRCIU, VIAȚĂ GREA DUPĂ SUCCESUL L.A.! A AJUNS SĂ VÂNDĂ HAINE LA PORTBAGAJ: „NU ÎMI ESTE RUȘINE SĂ O RECUNOSC” )

„Carmina vrea să cânte”

Liviu Vârciu nu ne-a ascuns nici faptul că fiica sa își dorește să cânte. O va sprijini doar dacă aceasta va trece cu bine probele pe care le va susține în fața Danei Dorian, fosta profesoară de canto a artistului.

„Carmina e acum mult mai responsabilă. Vrea să cânte. O să o duc întâi la canto să văd ce poate. Momentan, trebuie să demonstreze. O să o trimit la Dana Dorian care a fost si profesoara mea, și care știu că-i sinceră. Dacă poate, o voi sprijini, dacă nu, nu are ce căuta pe scenă”, a completat acesta.

Altfel, actorul e cât se poate de decis să facă și partea a doua a filmului său, „Zăpadă, ceai și dragoste”. Din acest motiv, el a luat o decizie radicală privind una dintre proprietățile sale:

„Apartamentul din Brașov e deja scos la vânzare. Încă nu am găsit cumpărători”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.