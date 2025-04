Cătălin Scărlătescu, la un pas să fie victima unui jaf. Florin Dumitrescu și Sorin Bontea se aflau cu el: „Ne-am speriat”

Cătălin Scărlătescu a avut parte de un moment tensionat în timpul filmărilor pentru noua emisiune de la Pro TV – Pe drumul gustului. La un moment dat, cineva a încercat să îl fure. Celebrul bucătar a tras o sperietură groaznică. Află, toate detaliile, în articol!

Cătălin Scărlătescu a bătut palma cu Pro TV pentru încă un show, care îmbină partea de cooking cu călătoriile prin diverse zone. Noul format Pe drumul gustului se va difuza pe Voyo începând din 19 aprilie și va scoate la iveală fața neștiută a celor trei chefi. Celebrul bucătar a vorbit despre provocările de care a avut parte la filmările emisiunii. A fost chiar la un pas să fie furat într-o piață din Maroc.

Cătălin Scărlătescu face echipă cu Sorin Bontea și cu Florin Dumitrescu și în noul format Pe drumul gustului, o aventură culinară presărată cu provocări și peripeții. Cei trei bucătari au filmat pentru show-ul de la Pro TV în România, Maroc și Tenerife.

Cătălin Scărlătescu a povestit că nu le-a lipsit adrenalina. Cei trei chefi au avut parte de mulțime de peripeții. La un moment dat, un bărbat pe un motor a încercat să le ia geanta din mână. Tentativa de furt i-a speriat foarte tare pe jurații de la MasterChef.

Juratul de la MasterChef a vorbit și despre alte provocări pe care le-a avut de înfruntat. În unele zone, vremea i-a dat bătăi de cap. Totuși, experiența a fost una extraordinară.

„Nu pot să spun ce a fost urât. Nu pot să spun ce a fost frumos, pentru că totul a fost senzațional. La noi orice se transformă într-o hăhăială frumoasă, până și o ceartă stupidă se transformă într-un râs cu gura până la urechi.

Am încercat în Maroc să gătim și noi ca beduini. Nu ne-a ieșit, ne-a fost potrivnică vremea, a bătut un vânt incredibil, mi s-a umplut tajinul de nisip. A fost ceva de Doamne ferește. Dar una peste alta nu era neapărat că am făcut față, că am făcut și spate, am făcut pluta, am făcut orice doar să ne iasă. Ceva ne-a ieșit”, a mai spus celebrul chef.