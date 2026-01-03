Acasă » Știri » Știri externe » Țara europeană care a interzis reclamele pentru mâncarea de tip junk food pe timpul zilei. Cum explică autoritățile decizia

De: Daniel Matei 03/01/2026 | 07:50
Sursa foto: Envato

Marea Britanie interzice, începând cu 5 ianuarie, difuzarea de reclame la televiziune pentru produsele de tip junk food înainte de ora 21:00.

Măsura face parte dintr-o serie de modificări aduse Legii vor include, de asemenea, o interdicție de 24 de ore asupra publicității plătite pentru aceste produse pe platformele online.

„Obezitatea îi privează pe copiii noștri de cel mai bun început posibil în viață, îi pregătește pentru o viață întreagă de probleme de sănătate și costă miliarde din bugetul asigurărilor de sănătate”, a declarat ministrul Sănătății, Wes Streeting, în expunerea de motive pentru modificarea legislativă.

Practic, odată ce această lege va intra în vigoare, reclamele la aceste produse nu vor mai putea fi difuzate la televizor și la radio între orele 05:30 și 21:00. În plus, promovarea acestor produse va fi interzisă și pe rețelele de socializare, de-a lungul zilei. Cu toate acestea, afișele care fac reclamă produselor de acest fel vor putea fi afișate în continuare în vitrinele magazinelor și în stațiile de autobuz.

Marea Britanie interzice publicitatea pentru produse nesănătoase în timpul zilei

Autoritatea britanică de supraveghere a publicității va începe oficial să ia măsuri drastice împotriva reclamelor TV care prezintă mâncare nesănătoasă – și în publicitatea online plătită, la orice oră din zi – începând cu 5 ianuarie. Însă industria publicitară din Marea Britanie a ales în mod voluntar să înceapă să respecte noile reguli începând cu octombrie, scrie The Guardian.

Autoritățile din Marea Britanie au pregătit această măsură de trei ani, iar scopul noii legi este reducerea obezității infantile. Datele oficiale arată că unul din zece copii cu vârste între 4 și 5 ani se confruntă cu problema obezității.

În plus, se estimează că, în fiecare an, sistemul public de sănătate cheltuiește undeva în jur de 11 miliarde de lire sterline pentru a combate efectele cauzate de obezitatea infantilă. Autoritățile de la Londra speră că eliminarea reclamelor la produse de tip „junk food” va reduce consumul copiilor cu aproximativ șapte miliarde de calorii.

