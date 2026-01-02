Acasă » Știri » Știri externe » Tradiții neobișnuite de Anul Nou în Europa. De la baia în ape înghețate, până la concerte și parade fastuoase

02/01/2026
Sursa foto: Profimedia

Anul Nou a fost marcat în toată lumea, iar unele tradiții din Europa par cel puțin ciudate la prima vedere pentru anumite persoane.

Spre exemplu, în nordul Germaniei, locuitorii au marcat intrarea în anul 2026 printr-o acțiune cel puțin curajoasă. Oamenii au ignorat temperaturile foarte scăzute și au intrat să facă o baie în apele extrem de reci ale Mării Nordului, pentru a marca un nou început, scrie Observator.

Mai bine de 800 de oameni au mers, în pofida gerului, să înoate în apele Mării Nordului, ca parte a tradiției de Anul Nou. Îmbrăcați în costume de baie la doar câteva grade Celsius, oamenii au ignorat și vântul puternic și s-au aventurat în apă pentru a marca trecerea în noul an. Pe plajă se aflau zeci de alte persoane care i-au încurajat cu urale și aplauze pe temerari.

Un eveniment similar a fost organizat și în capitala Portugaliei, Lisabona, acolo unde, la fel ca în nordul Germaniei, sute de oameni au înotat în apele reci ale Oceanului Atlantic.

„O facem ca să alungăm deochiul şi ca să începul nou an în forţă”, spune un bărbat.

Evenimente de Anul Nou și în Italia

Și în Italia, trei bărbați au sărit în apele reci ale Tibrului de pe un pod înalt de 18 metri, în aplauzele a sute de oameni. De altfel, tradiția datează din 1946 și este bine organizată. La eveniment a participat și o brigadă de pompieri pentru a-i asista pe temerari.

Timp de trei ore, italienii şi turiştii străini s-au putut bucura de cea mai mare prezentare de fanfare din ţară. În acest an au fost prezente şi mai multe grupuri din Statele Unite. Evenimentul, care a început în 1987, a inclus fanfare, care alegorice şi zeci de acrobaţi.

În Austria, concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena a ajuns la cea de-a 86-a ediţie sub conducerea dirijorului canadian Yannick Nezet-Seguin. Recitalul a inclus şi două lucrări compuse de femei.

De la Împărăteasa Eugénie la Regina Victoria și Ecaterina a Rusiei: comorile regale care dau fiori Parisului

Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de iubire

