Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot

În această seară, la Dan Capatos Show se anunță o ediție explozivă. După ce a fost acuzat din toate părțile, „loverboy-ul” din Vaslui, cel care a golit buzunarul mai multor persoane intră în legătură directă doar la CANCAN.RO. Marian Calimandruc aka „escrocul de pe Tinder” este gata să își spună partea de adevăr. Va fi prezent și justițiarul Cristian Raț, care vine cu dovezi si povești direct de la victime. Rămâne de văzut dacă Marian Calimandruc va avea pe unde să „scoată cămașa”.

Toată săptămâna v-am prezentat un caz halucinant, al escrocului de pe Tinder, varianta „made in Vaslui”. Loverboy-ul nostru nu își desfășura activitatea pe o platformă de dating, ci pe TikTok, acolo unde reușea să îi facă pe oameni, mai ales pe doamne, să ii trimtă sume colosale de bani. Bărbatul despre care vom vorbi astăzi nu se află la prima abatere, ba chiar a fost arestat în urmă cu 6 ani, pentru escorcheriile sentimentale, fiind acuzat de înșelăciune, tentativă de înșelăciune și șantaj. (VEZI AICI DETALII)

Ce au spus victimele despre Marian Calimandruc

Tot în cadrul emisiunii lui Dan Capatos, victimele escrocului au ieșit la atac. Doamna Argentina din Italia i-a dat individului nici mai mult, nici mai puțin de 8000 de euro. O altă victimă, doamna Linda, în vârstă de 52 de ani, care este stabilită în Germania a fost și șantajată și i-a dat escrocului 5500 de euro, iar asta nu este tot. Folcloristul apela la manipularea sentimentală și spunea că fiica lui este grav bolnavă (VEZI AICI DETALII)

Este o seară de-a dreptul explozivă. Tot la emisiunea lui Dan Capatos se va readuce în discuție cazul lui Cristian Boureanu, care a fost acuzat că a agresat o tânără. (VEZI AICI DETALII)

Subiecte peste subiecte, care mai de care. Nu ratați întâlnirea cu Dan Capatos din această seară, de la ora 18:00 pe YouTube, Facebook și TikTok.

CITEȘTE ȘI: „Escrocul de pe Tinder” ar fi invidios pe folcloristul recidivist. Cum a reușit Loverboy-ul de Vaslui să „radă” zeci de mii de euro de la pensionarele vulnerabile

Victimele „escrocului de pe TikTok” au rupt tăcerea! Cum a reușit Loverboy-ul din Vaslui să le manipuleze: „M-a păcălit într-un hal fără de hal”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.