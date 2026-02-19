Acasă » Știri » Doliu în lumea politică! A murit Viorel Atomei

Doliu în lumea politică! A murit Viorel Atomei

De: Andreea Stăncescu 19/02/2026 | 18:27
Doliu în lumea politică! A murit Viorel Atomei
Viorel Atomei a murit / Sursa foto: Social media

Viorel Atomei, unul dintre cei mai longevivi primari din județul Botoșani, s-a stins din viață pe 17 februarie 2026, la vârsta de 65 de ani, după o lungă suferință cauzată de boală. Fostul edil a condus comuna Hudești timp de 32 de ani, fiind reales în opt mandate consecutive.

Este doliu în politica din România. Pe parcursul mandatului său, Viorel Atomei a fost apreciat pentru faptele sale concrete și pentru modul în care a răspuns nevoilor comunității. Amintirea lui rămâne vie în proiectele finalizate, în drumurile și clădirile dezvoltate în perioada în care a condus localitatea, fiind o moștenire care va continua să inspire comunitatea care l-a susținut timp de opt mandate.

În urma sa rămân o familie îndurerată, soția și cei doi copii. Viorel Atomei a murit la vârsta de 65 de ani, însă va fi amintit nu doar ca un primar longeviv, ci și ca un om al faptelor, dedicat oamenilor și locului pe care l-a iubit întreaga viață.

Sursa foto: Social media

Ce mesaj a transmis actualul primar al comunei

Actualul primar al comunei Hudești, Cătălin Zlei, a transmis un mesaj emoționant de doliu la aflarea veștii despre trecerea în neființă a lui Viorel Atomei. În mesajul său, Zlei a subliniat respectul și aprecierea pentru munca depusă de fostul primar de-a lungul celor 32 de ani de mandat, amintind că, în ciuda diferențelor politice, ambii au fost uniți de grija pentru dezvoltarea comunității.

,,Am aflat cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a d-lui Viorel Atomei, consilier local și fost primar al comunității noastre. De-a lungul timpului, am fost adversari politici, însă dincolo de diferențele de viziune care sunt firești într-o democrație, ne-a unit preocuparea pentru binele localității și dorința de a contribui la dezvoltarea ei.
Comunitatea noastră este în doliu la trecerea la cele veşnice a fostului primar. În aceste momente grele, transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Cătălin Zlei, actualul primar al comunei Hudești.

CITEȘTE ȘI: Doliu în muzică! Celebrul rapper a murit la 25 de ani. Cauza morții, un mister

A fost publicat raportul medico-legal privind moartea lui Peter Greene. Care e cauza decesului actorului din „Pulp Fiction”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
Știri
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
Știri
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l oprește pe dictator să atace Europa
Digi24
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ...
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu ...
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu le-a trimis nimeni”
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre ...
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..”
Vezi toate știrile
×