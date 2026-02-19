Doliu în lumea politică! A murit Viorel Atomei

Viorel Atomei, unul dintre cei mai longevivi primari din județul Botoșani, s-a stins din viață pe 17 februarie 2026, la vârsta de 65 de ani, după o lungă suferință cauzată de boală. Fostul edil a condus comuna Hudești timp de 32 de ani, fiind reales în opt mandate consecutive.

Este doliu în politica din România. Pe parcursul mandatului său, Viorel Atomei a fost apreciat pentru faptele sale concrete și pentru modul în care a răspuns nevoilor comunității. Amintirea lui rămâne vie în proiectele finalizate, în drumurile și clădirile dezvoltate în perioada în care a condus localitatea, fiind o moștenire care va continua să inspire comunitatea care l-a susținut timp de opt mandate.

În urma sa rămân o familie îndurerată, soția și cei doi copii. Viorel Atomei a murit la vârsta de 65 de ani, însă va fi amintit nu doar ca un primar longeviv, ci și ca un om al faptelor, dedicat oamenilor și locului pe care l-a iubit întreaga viață.

Ce mesaj a transmis actualul primar al comunei

Actualul primar al comunei Hudești, Cătălin Zlei, a transmis un mesaj emoționant de doliu la aflarea veștii despre trecerea în neființă a lui Viorel Atomei. În mesajul său, Zlei a subliniat respectul și aprecierea pentru munca depusă de fostul primar de-a lungul celor 32 de ani de mandat, amintind că, în ciuda diferențelor politice, ambii au fost uniți de grija pentru dezvoltarea comunității.

,,Am aflat cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a d-lui Viorel Atomei, consilier local și fost primar al comunității noastre. De-a lungul timpului, am fost adversari politici, însă dincolo de diferențele de viziune care sunt firești într-o democrație, ne-a unit preocuparea pentru binele localității și dorința de a contribui la dezvoltarea ei.

Comunitatea noastră este în doliu la trecerea la cele veşnice a fostului primar. În aceste momente grele, transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Cătălin Zlei, actualul primar al comunei Hudești.

