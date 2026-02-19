Fratele lui Rareș Ion, tânărul mort de supradoză, bătut în plină stradă de un influencer străin. Imaginile s-au viralizat!

Fratele lui Rareș Ion, băiatul care a murit în urma unei supradoze în urmă cu un an, a fost implicat într-un incident violent în București, fiind agresat de un influencer străin, „Adonis Live”, în timpul unui live transmis online. Tânărul a provocat influencerul prin gesturi și comportament, iar reacția acestuia a fost imediată, lovindu-l

În timpul unui live desfășurat în București, influencerul cunoscut drept „Adonis Live” a fost implicat într-un incident cu fratele lui Rareș Ion, tânărul decedat în urmă cu un an.

Se pare că băiatul s-a apropiat de influencer și a încercat să-l împingă. Deși Adonis a i-a spus să se oprească, tânărul a continuat și a început bătaia. În urma impactului, fratele lui Rareș Ion a căzut la pământ, iar o altă persoană prezentă s-a apropiat pentru a-i acorda ajutor.

Filmările arată cum oamenii din jur strigă și încearcă să intervină, iar influencerul a menționat în repetate rânduri că ar trebui chemată poliția, păstrând o atitudine calmă pe parcursul incidentului. În urma incidentului, contul său de pe platforma de socializare a fost închis, iar imaginile continuă să circule în mediul online.

„Și asta e o zi obișnuită în România”, a spus influencerul Adonis Live, după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion.

Rareș Ion a murit de la supradoză

Rareș Ion, în vârstă de 20 de ani este tânărul care s-a stins dn viață în urma unei supradoze. El a cumpărat mai multe pastile de metadonă de la o femeie și s-a întâlnit cu Tudor Duma, zis „Maru”, în garajul acestuia, pentru a consuma împreună substanțe interzise. La puțin timp după ce a fost încurajat de dealer să ia un cocktail de droguri, el a leșinat.

În tot acest timp, Maru făcea un live pe TikTok, arătând internauților starea gravă a victimei, fără să sune la 112 pentru a cere ajutor. Pentru a nu-și crea probleme cu legea, fiind deja implicat într-un dosar, Rareș fost scos din garaj și dus până la capătul străzii, unde iubita lui Maru a sunat la 112, raportând starea gravă a tânărului și posibilitatea unei supradoze.

După incident, Rareș Ion a fost dus la Spitalul de Urgență Floreasca, fiind externat a doua zi, la ora 6:00 dimineață, dar a decedat câteva ore mai târziu, la domiciliu.

CITEȘTE ȘI: Lovitură pentru dealerul lui Vlad Pascu! Ce au decis magistrații în cazul lui Tudor Duma

Cum încearcă Vlad Pascu să scape de pedeapsa de 10 ani cu executare! S-a dus direct la CEDO și dă vina pe… jurnaliști!