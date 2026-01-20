Acasă » Știri » Lovitură pentru dealerul lui Vlad Pascu! Ce au decis magistrații în cazul lui Tudor Duma

Lovitură pentru dealerul lui Vlad Pascu! Ce au decis magistrații în cazul lui Tudor Duma

De: David Ioan 20/01/2026 | 23:08
Lovitură pentru dealerul lui Vlad Pascu! Ce au decis magistrații în cazul lui Tudor Duma

Veştile proaste continuă să se ţină scai de Tudor Duma, cunoscut în mediul online drept „Maru”, care este în continuare judecat în instanţă pentru moartea prietenului său Rareș Ion, zis „Castron”.

Procurorii care se ocupă de caz au hotărât continuarea pedepsei arestului la domiciliu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri. Măsura preventivă a fost menținută de instanță, în ciuda solicitării inculpatului de a fi plasat sub control judiciar.

Duma Tudor, dealerul lui Vlad Pascu, încasează încă o lovitură

După eliberarea din arestul preventiv, Maru a sperat că judecătorii vor decide o măsură mai puțin restrictivă. În ultimele zile, acesta a cerut înlocuirea arestului la domiciliu cu controlul judiciar, însă magistrații au respins cererea.

Între timp, Maru, care a devenit activ pe platforma TikTok, unde oferă sfaturi tinerilor, a primit o nouă decizie nefavorabilă. Instanța a stabilit că măsura preventivă rămâne justificată.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului la domiciliu, dispusă faţă de inculpatul DUMA TUDOR. Menţine măsura arestului la domiciliu, dispusă față de inculpatul DUMA TUDOR, prin încheierea din data de 19.11.2025, pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul nr. 21200/3/2025/a1.9, definitivă prin încheierea nr. 799/CP/28.11.2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare, pentru procuror şi inculpați. Pronunțată în data de 14.01.2026”, se arată în hotărârea judecătorilor.

Tânărul este cunoscut în spațiul public ca „dealerul lui Vlad Pascu”, autorul tragediei rutiere de la 2 Mai. Acesta a fost trimis în judecată după ce Rareș Ion, prietenul său apropiat, a murit în urma unei supradoze, moment în care Maru îl filma în timp ce se afla în agonie. În acest dosar, părinții victimei s-au constituit părți civile, iar o tânără este cercetată alături de Maru pentru trafic de droguri.

Duma Tudor, zis „Maru”, istoric penal încărcat

Pe lângă acest caz, Duma este judecat și într-un alt dosar, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, deși se afla deja sub control judiciar pentru fapte similare. În ultimii ani, el a fost depistat în repetate rânduri cu droguri asupra sa, însă mai multe dosare au fost clasate pe motiv că deținea cantități mici.

Duma Tudor, dealearul lui Vlad Pascu
Duma Tudor, dealearul lui Vlad Pascu

Potrivit anchetatorilor, Maru i-ar fi furnizat droguri lui Vlad Pascu înainte ca acesta să provoace accidentul mortal de la 2 Mai. De asemenea, tânărul a fost găsit în posesia unor arme albe, inclusiv o sabie, însă și aceste dosare au fost închise. Mai mult, tatăl său a solicitat chiar un ordin de protecție, temându-se pentru viața sa.

Într-un alt incident, Maru s-a filmat pătrunzând în farmacia Spitalului Floreasca, unde căuta substanțe interzise. Pentru acest episod, a primit o pedeapsă de un an și patru luni cu suspendare. Ulterior, a fost trimis în judecată într-un nou dosar de trafic de droguri, în care a primit o condamnare de patru ani și trei luni, însă a rămas în libertate până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

CITEŞTE ŞI: Moartea lui Rareș deschide cutia Pandorei! Ce clan ar trage sforile din spatele lui ”Maru”, dealerul copiilor de bani gata

Rareș Ion se pregătea să-l ”înfunde” pe ”Maru”?! Tânărul mort de supradoză era martor-cheie în dosarul dealerului! DIICOT infiltrase un spion printre ei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, la ora 03:17, în fiecare noapte
Știri
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, la…
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Știri
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul...
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu...
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
Digi24
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA...
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i spun asta”
go4it.ro
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i...
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, ...
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, la ora 03:17, în fiecare noapte
Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a ...
Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a rămas pe Instagram!
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Dorian Popa, senzații tari în Huracan-ul care i-a adus dosarul. Abia poate respira, dar nu renunță ...
Dorian Popa, senzații tari în Huracan-ul care i-a adus dosarul. Abia poate respira, dar nu renunță la adrenalină
O fotografie, o promisiune și un „ce-ar fi fost”. Povestea uitată dintre Simona Untaru și Michele ...
O fotografie, o promisiune și un „ce-ar fi fost”. Povestea uitată dintre Simona Untaru și Michele Nusco
Abush demontează zvonurile despre relația cu Doinița Lazarenco. Adevărul care dă peste cap toată ...
Abush demontează zvonurile despre relația cu Doinița Lazarenco. Adevărul care dă peste cap toată povestea
Vezi toate știrile
×