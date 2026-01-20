Lovitură pentru dealerul lui Vlad Pascu! Ce au decis magistrații în cazul lui Tudor Duma

Veştile proaste continuă să se ţină scai de Tudor Duma, cunoscut în mediul online drept „Maru”, care este în continuare judecat în instanţă pentru moartea prietenului său Rareș Ion, zis „Castron”.

Procurorii care se ocupă de caz au hotărât continuarea pedepsei arestului la domiciliu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri. Măsura preventivă a fost menținută de instanță, în ciuda solicitării inculpatului de a fi plasat sub control judiciar.

Duma Tudor, dealerul lui Vlad Pascu, încasează încă o lovitură

După eliberarea din arestul preventiv, Maru a sperat că judecătorii vor decide o măsură mai puțin restrictivă. În ultimele zile, acesta a cerut înlocuirea arestului la domiciliu cu controlul judiciar, însă magistrații au respins cererea.

Între timp, Maru, care a devenit activ pe platforma TikTok, unde oferă sfaturi tinerilor, a primit o nouă decizie nefavorabilă. Instanța a stabilit că măsura preventivă rămâne justificată.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului la domiciliu, dispusă faţă de inculpatul DUMA TUDOR. Menţine măsura arestului la domiciliu, dispusă față de inculpatul DUMA TUDOR, prin încheierea din data de 19.11.2025, pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul nr. 21200/3/2025/a1.9, definitivă prin încheierea nr. 799/CP/28.11.2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare, pentru procuror şi inculpați. Pronunțată în data de 14.01.2026”, se arată în hotărârea judecătorilor.

Tânărul este cunoscut în spațiul public ca „dealerul lui Vlad Pascu”, autorul tragediei rutiere de la 2 Mai. Acesta a fost trimis în judecată după ce Rareș Ion, prietenul său apropiat, a murit în urma unei supradoze, moment în care Maru îl filma în timp ce se afla în agonie. În acest dosar, părinții victimei s-au constituit părți civile, iar o tânără este cercetată alături de Maru pentru trafic de droguri.

Duma Tudor, zis „Maru”, istoric penal încărcat

Pe lângă acest caz, Duma este judecat și într-un alt dosar, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, deși se afla deja sub control judiciar pentru fapte similare. În ultimii ani, el a fost depistat în repetate rânduri cu droguri asupra sa, însă mai multe dosare au fost clasate pe motiv că deținea cantități mici.

Potrivit anchetatorilor, Maru i-ar fi furnizat droguri lui Vlad Pascu înainte ca acesta să provoace accidentul mortal de la 2 Mai. De asemenea, tânărul a fost găsit în posesia unor arme albe, inclusiv o sabie, însă și aceste dosare au fost închise. Mai mult, tatăl său a solicitat chiar un ordin de protecție, temându-se pentru viața sa.

Într-un alt incident, Maru s-a filmat pătrunzând în farmacia Spitalului Floreasca, unde căuta substanțe interzise. Pentru acest episod, a primit o pedeapsă de un an și patru luni cu suspendare. Ulterior, a fost trimis în judecată într-un nou dosar de trafic de droguri, în care a primit o condamnare de patru ani și trei luni, însă a rămas în libertate până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

