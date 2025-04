Rareș Ion se pregătea să-l ”înfunde” pe ”Maru”?! Tânărul mort de supradoză era martor-cheie în dosarul dealerului! DIICOT infiltrase un spion printre ei

Lucrurile se complică în cazul morții lui Rareș Ion! Tânărul, care a sfârșit din cauza unui cocktail letal de droguri, a fost filmat aproape inconștient într-un live pe TikTok, chiar de către dealerul Duma Tudor, zis „Maru”! Însă legătura dintre ei e mult mai profundă: „Maru” era deja în colimatorul procurorilor, care pregăteau o nouă arestare, iar Rareș era martor-cheie într-un dosar de amploare. În plus, anchetatorii aveau deja un martor sub acoperire infiltrat în cercul lor și, mai interesant, un alt membru din grupul ar fi început deja să colaboreze în secret cu autoritățile!

Tudor Duma, supranumit ”Maru”, dealerul care a făcut live pe TikTok cu moarte tragică a lui Rareș Ion, are un trecut întunecat, ce-l leagă direct de o altă tragedie, accidentul din stațiunea 2 Mai, care l-a trimis după gratii aproape un an.

În acea perioadă, Duma ar fi fost implicat în furnizarea de droguri pentru Vlad Pascu, care, sub influența acestora, a provocat un accident mortal. Pascu a intrat cu mașina într-un grup de tineri, doi dintre aceștia pierzându-și viața pe loc, iar alți trei rămânând grav răniți.

Deși Pascu a fost închis, „Maru” a scăpat cu o sentință mai ușoară, fiind eliberat sub control judiciar după aproape un an pe motiv că trafica doar canabis, nu și Fentanyl, pe care îl folosea pentru consum propriu.

Însă, în timp ce procurorii se pregăteau să-l aducă din nou în fața instanței, DIICOT avea deja o strategie bine pusă la punct pentru a-l condamna pentru trafic de droguri.

Rareș Ion, martor-cheie în dosarul lui ”Maru”

CANCAN a aflat că Rareș era martor-cheie în dosarul care-l viza pe ”Maru”! Tânărul urma să fie audiat în dosar pe 5 mai, chiar alături de Vlad Pascu. Mai mult, anchetatorii infiltraseră deja un ofițer sub acoperire în cercul lor, iar unul dintre prietenii lor începuse să colaboreze în secret cu autoritățile.

Între timp, dealerul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar procesul lui pare să se complice. Iubita acestuia, care va fi de asemenea martor important la dosarul lui, susține însă că nu ”Maru” i-ar fi procurat drogurile letale, ci o altă individă apropiată grupului. Cel mai probabil și aceasta urmează să fie audiată.

De asemenea, iubita lui Rareș Ion a declarat că persoana care i-a vândut droguri lui Rareș se numește Victoria Pica și că nu Tudor Duma, zis „Maru”, este cel care i le-ar fi dat.

„M-a sunat în jur de ora prânzului să-mi zică că se vede cu acea Pica, să-și cumpere acele pastile și am zis ok, treaba ta ce faci. Eu aveam treabă în ziua aceea, nu am crezut niciodată că se va ajunge aici„, spune Rebeca Lăzărescu, iubita lui Rareș.

