Am aflat care este plăcerea lui “vinovată”, la 49 de ani. Vedeta pe care nu te așteptai să o vezi într-un magazin cu jucării

Ușoară schimbare de look pentru DJ-ul Vali Bărbulescu, 49 de ani, care a fost văzut de CANCAN.RO într-un magazin de jucării, pentru că atât de random este Vali Bărbulescu. DJ-ul și-a ras complet obrazul, și-a fixat și mai bine blondul platinat și a făcut rost de o haină level un milion.

La vestimentație, Vali Bărbulescu ține ștacheta foarte sus. Un palton vintage de culoarea deșertului la crepuscul, nelipsitul pierce negru din ureche, o borsetă de umăr și ochelari de ”cappo” sicilian din Palermo, plus o mare cantitate de inele, posibil cumpărate en-gros, la degete.

Sigur, ca să nu fim răi am putea presupune că ochelarii nu sunt de mafiot, ci sunt de condus pe ceață, deci e firesc ca Vali Bărbulescu să fi ieșit cu ei în aceste condiții atmosferice. Chiar și cu acești ochelari, Vali Bărbulescu este până la urmă atras de ceva verde, care îl face să rămână cu ochii pironiți în gol câteva clipe.

Vali Bărbulescu a ieșit la cumpărături la un magazin de jucării

De data aceasta, Vali Bărbulescu a ieșit fără soție, dar locul unde a fost observat este puțin spus atipic. Un magazin de jucării ar putea fi un guilty pleasure pentru un bărbat care a trăit până la 14 ani în comunism și probabil că n-a avut bogăția de jucării disponibile în prezent pe piață. Cu siguranță nu e singurul român trecut de 45 de ani care se uită fascinat prin mall sau chiar prin supermarket la jucăriile pe care copiii de azi le au de-a gata.

Sau poate pur și simplu Vali Bărbulescu a intrat într-un magazin de jucării să cumpere o jucărie pentru copilul unei cunoștințe. Ceea ce e cu atât mai bizar, pentru că e fără soție și se știe că femeile dictează ce cadouri se cumpără când e vorba de o aniversare. Deci Vali Bărbulescu trăiește periculos, se riscă grav cumpărând jucării singur.

Poate de asta e așa îngândurat. Se gândește câtă cicăleală o să-și ia pentru că s-a hazardat să facă o investiție atât de importantă de unul singur, fără să apeleze la serviciile de consultanță ale soției.

Desigur, prezența lui Vali Bărbulescu într-un magazin de jucării ar putea avea și o explicație mult mai simplă, legată de firea de artist a DJ-ului. E foarte probabil să fi intrat acolo pentru a face un show performativ, expunându-se pe sine însuși ca o imensă jucărie mondenă, un simbol al unui consumerism cultural, într-o vitrină luminată de LED-uri.

Printre rafturi, DJ-ul ar fi putut testa reacțiile publicului, imitând rigiditatea păpușilor de plastic și zâmbetul lor permanent, acel rânjet de PR care promite distracție fără conținut și profunzime fără riscuri. Un happening tăcut, în care mesajul nu contează, ci doar ambalajul, exact ca în lumea mondenă din care provine și pe care o reflectă fidel, ca o jucărie scumpă produsă în serie limitată.

Magazinul de jucării devine astfel spațiul ideal pentru o asemenea declarație artistică. Un loc unde totul e colorat, aparent inocent și complet lipsit de consecințe. Vali Bărbulescu nu e client, ci exponat, cu accesorii de DJ, influencer, vedetă de lifestyle, precum și cu un mecanism intern care repetă aceleași replici cool la nesfârșit.

