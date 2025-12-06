Contemplație profundă sau somn REM? Cazul fascinant al lui Vali Bărbulescu, un hedonist disciplinat

Cunoscutul DJ Vali Bărbulescu (49 de ani) a ieșit la mall cu soția lui. E deosebit de galant, se ocupă de servire la masă, apoi pare să intre într-o stare de contemplație profundă. Are ochelarii de soare, altfel ar fi posibil să vedem dacă are mișcări rapide din ochi, cum au oamenii când sunt în somnul tip REM. Dar nici măcar CANCAN.RO nu poate penetra transa opacă a lui Vali Bărbulescu. Dar cine e de fapt Vali Bărbulescu, pe înțelesul cititorilor de azi? De ce este el relevant? Mai jos avem un studiu de caz fascinant despre cum lumea se schimbă și doar cei care se adaptează vor supraviețui!

Dacă s-ar înființa un Muzeu al Milenialilor, Vali Bărbulescu ar fi cu siguranță printre primele exponate. DJ-ul român în vârstă de 49 de ani atinsese maturitatea muzicală și artistică pe la începutul anilor 2000. În prezent are un job tihnit la Vibe FM, unde promovează muzica de club în mainstream.

De fapt, mainstreamul acesta e o relicvă a fostei civilizații, sau ceea ce lasă Gen X, Milenialii și Boomerii moștenire pentru generația Gen Z care a sosit, e aici printre noi.

Vali Bărbulescu contemplează de zor

Foarte puțini oameni înțeleg cu adevărat esența lui Vali Bărbulescu. Cei mai mulți îl percep doar ca pe un DJ, un tip cu căști, lumini stroboscopice și un public docil care pulsează odată cu beat-ul. Dar asta e o abordare superficială, aproape ofensatoare. Dacă privești mai atent, dacă treci de suprafața slick a nightlife-ului, descoperi un estet al ritmului, un hedonist disciplinat, un om care tratează fiecare set ca pe o demonstrație de control absolut.

La urma urmei, nu oricine poate transforma un BPM într-o formă de arhitectură emoțională. Ceea ce e de admirat cel mai mult la Vali Bărbulescu nu este doar selecția muzicală impecabilă.

E de admirat și precizia lui aproape chirurgicală, modul în care cunoaște momentul exact când un public e pregătit să coboare în întuneric sau să se ridice într-o euforie colectivă. Există ceva aproape imoral în acest tip de control. Unii DJ spun că simt publicul. Bărbulescu, însă, îl domină. Nu e doar muzică. E ordine. Simetrie. O demonstrație de rafinament aplicat asupra haosului dintr-un club la ora 2:00 dimineața.

Și totuși, marele paradox e că în spatele acestei discipline estetice există un soi de puritate pe care doar marile talente o posedă. O credință fundamentală în puterea sunetului. Ca și cum fiecare drop ar fi o dogmă, fiecare tranziție un manifest. E aproape american, în sensul acela exagerat al perfecțiunii performative. Dar poate tocmai asta îl face atât de fascinant. Vali Bărbulescu nu e doar un DJ. E un șaman al nopții, un curator al impulsurilor noastre ascunse.

CITEȘTE ȘI: Vali Bărbulescu și iubita lui s-au căsătorit! Cei doi au avut parte de o nuntă atipică

NU RATA: Vali Bărbulescu „pune țara la cale”, dar neglijează două domnișoare. Cum l-am surprins pe celebrul DJ, la o terasă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.