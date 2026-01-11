Marisa Paloma, „ședință” la mall, la două luni de la operația dificilă. Trecătorii habar n-aveau ce se întâmplă!

În zilele noastre, discuțiile despre afaceri nu mai au loc neapărat în birouri elegante, săli de ședință și nu mai sunt programate la ore fixe. Uneori, deciziile se iau la o cafea, alteori în mașină, iar câteodată… chiar în mijlocul mall-ului. CANCAN.RO a surprins-o pe Marisa Paloma fix într-o astfel de ipostază, aflată într-o discuție serioasă cu alte două femei, fără să pară deranjată de trecători. Când subiectul este atât de important nu mai contează unde-l dezbați.

Marisa Paloma a devenit cunoscută publicului după ce a participat la emisiunea „Bravo! Ai stil”, dar nu s-a oprit acolo. A demonstrat că poate mai mult decât să îmbine niște haine și și-a deschis inițial un salon de înfrumusețare care a avut un mare succes. Apoi bruneta și-a extins afacerea, iar acum poate să le dea și altora lecții despre cum să facă bani.

În imaginile surprinse de CANCAN.RO Marisa apare prinsă într-o conversație serioasă, în care se implică trup și suflet, iar oamenii prezenți în mall trec pe lângă ea fără să bănuiască, probabil, că asistă la o mică „ședință” de business.

Cu șapca Miu Miu pe cap și o ținută relaxată, Marisa pare sigură pe ea, calmă și deloc preocupată de faptul că vorbește despre lucruri importante în mijlocul mulțimii. Bruneta ascultă, răspunde, zâmbește pe alocuri, dar rămâne concentrată, semn că vorbește despre decizii pe care ea le-a analizat deja și știe exact ce să spună. Mai mult, vedeta pare că și-a revenit complet după perioada dificilă prin care a trecut la sfârșitul anului 2025. După ani de zile în care s-a confruntat cu dureri persistente de cap și probleme de respirație cauzate de sinusuri, Marisa a decis să se opereze (TOATE DETALIILE AICI).

Marisa Paloma a făcut primul milion de euro

La cei 29 de ani, bruneta poate spune că are deja multe realizări. Pe lângă familia frumoasă pe care a reușit să și-o întemeieze, trecem pe lista celor mai importante și primul milion de euro. Vedeta povestea într-un interviu mai vechi pentru CANCAN.RO (VEZI TOATE DECLARAȚIILE AICI) că nu a putut să se bucure de bani așa cum și-ar fi dorit pentru că a făcut alte investiții importante.

El a fost făcut, doar că nu ne putem bucura fizic de el, pentru că a fost investit. Însă spun sincer că pentru mine cifrele rămân doar niște cifre. Sunt în punctul în care nu mă bucur încă de suma aia din cont să zic: mamă, am ajuns în punctul ăsta, pentru că tot ce fac este să investesc și reinvestesc. Abia după ce ne mutăm la casă, după ce avem casa complet achitată, mașina pentru că acum urmează să o schimb, abia din punctul acela o să putem să vorbim despre cifre exacte.

