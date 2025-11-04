Acasă » Știri » Marisa Paloma a fost operată de urgență! Cum se simte fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”

Marisa Paloma a fost operată de urgență! Cum se simte fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”

04/11/2025
Marisa Paloma a fost operată/Foto: Instagram

Marisa Paloma, una dintre cele mai urmărite influencerițe din mediul online românesc, a trecut recent printr-o experiență medicală dificilă, care a culminat cu o intervenție chirurgicală de urgență. După ani de zile în care s-a confruntat cu dureri persistente de cap și probleme de respirație cauzate de sinusuri, vedeta a ajuns, în cele din urmă, pe mâinile medicilor specialiști.

Deși, inițial, a crezut că este vorba despre o simplă inflamație sau o problemă trecătoare, investigațiile medicale au arătat o situație mult mai gravă. În urma unor analize detaliate, medicii au descoperit că sinusul sfenoidal drept era complet infectat, fiind plin de puroi, iar sinusurile maxilare erau și ele afectate. Totodată, s-a constatat o mărire excesivă a cornetelor nazale, cauzată de factori precum poluarea, alergiile și expunerea constantă la diverși agenți iritanți.

Marisa Paloma a fost operată

Marisa a fost internată de urgență, iar operația a decurs cu succes. Medicii au reușit să curețe sinusurile afectate și să reducă inflamația care îi provoca dureri constante de ani de zile. După intervenție, influencerița a fost nevoită să rămână sub supraveghere medicală pentru câteva zile, pentru a se asigura că procesul de vindecare decurge normal.

”De ani mă lupt cu dureri de sinusuri. Noroc cu al meu, care m-a împins la verificări. Rezultatul: sinusul sfenoidal drept era plin de puroi, mai aveam și în maxilare, iar cornetele nazale erau exagerat de mărite (poluare, alergii, factori externi). Oricum ajungeam la operație în cel mult un an”, a transmis  Marisa Paloma.

Decizia de a merge la spital a venit și la insistențele soțului ei, care a observat de ceva vreme cât de mult o afectau durerile și stările de disconfort. După o perioadă lungă în care a amânat controlul medical, sperând că simptomele se vor ameliora de la sine, Marisa a descoperit că problemele erau, de fapt, mult mai grave decât își imagina.

Influencerița se află în perioada de recuperare, un proces care, potrivit ei, este mai dificil decât se aștepta. Deși efectul anesteziei încă se mai resimte, durerile postoperatorii sunt destul de intense, în special în zona capului și în spatele ochilor. Cu toate acestea, operația i-a adus deja o schimbare notabilă: respiră mai ușor, chiar și prin pansamentele pe care trebuie să le poarte pentru o perioadă.

”Recuperarea e mai grea decât mi-am imaginat: încă văd încețoșat, efectul anesteziei persistă, iar când trec calmantele durerea e surdă, în spatele ochiului drept și în mijlocul capului. Am pansamente perforate și, culmea, prin ele respir mai bine decât înainte. Abia aștept să le scot”, a mai spus Marisa Paloma.

CITEȘTE ȘI: Atinge milionul de euro! Cum face banii pe bandă rulantă concurenta de la ”Bravo, ai stil!”

NU RATA: O câștigătoare de la “Bravo, ai stil” a ajuns milionară în euro! Și-a luat o super-casă, dar … “Nu mă pot bucura de bani”

